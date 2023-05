Wichtige Punkte für Kirchbach! Erfolg gegen favorisierte Seebodner

Details Montag, 15. Mai 2023 14:01

Die 1. Klasse A geht schön langsam in die heiße Phase der Saison. In den letzten vier Runden entscheidet sich, wer den Aufstieg in die Unterliga schafft und wer den Gang in die 2. Klasse antreten muss. Ein Duell, in welchem ein Abstiegskandidat auf einen Aufstiegsanwärter traf, war jenes am vergangenen Samstag. Da matchten sich nämlich der SK Kirchbach und der SV Seeboden am Millstättersee um drei wichtige Punkte. Entgegen aller Erwartungen gewann diese Partie der SK Kirchbach mit 3:1.

Zwei Tore in der Anfangsphase

Wir schreiben die 22. Runde der 1. Klasse A, als diese beiden Teams aufeinandertrafen. Im Hinspiel gingen die drei Punkte an den Millstättersee, sie gewannen die Begegnung im September mit 3:1. Diesmal sollte es aber anders aussehen, denn schon in Minute neun waren es erstmals die Gailtaler, die das Netz zum Zappeln brachten. Matej Coz verwandelte zur 1:0-Führung. Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten, Denis Kujundzic glättete in Minute 18 mit seinem Ausgleichstreffer die Wogen wieder. Der Spielstand in Hälfte eins spiegelte sehr gut wider, wie diese verlief – nämlich recht ausgeglichen.

Kirchbach entscheidet Match in der Schlussphase

Nach der Pause wollten dann die Mannen vom Millstättersee ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Sie drückten nach Wiederanpfiff auf einen Treffer, der ihnen aber nicht gelang. Der SK Kirchbach agierte defensiv gut und ließ wenig zu. Dieser spielte in der Schlussphase auf Konter, eine Strategie, die bald aufgehen sollte. Nachdem im Zuge eines Gegenangriffes der Gailtaler Stürmer im Strafraum gelegt wurde, sprach der Schiedsrichter ihnen einen Strafstoß zu. Miha Kostanjsek ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte trocken zur 2:1-Führung. Kirchbach legte schlussendlich noch einen drauf, Matej Coz schnürte kurz vor Abpfiff seinen Doppelpack. Dies war auch die letzte Aktion in diesem Match, das mit einem 3:1 für den Underdog Kirchbach endete. Seeboden verliert damit wichtige drei Punkte im Aufstiegsrennen. Der Tabellenführer Lurnfeld steht nun schon sieben Punkte vor ihnen. Der SK Kirchbach kommt seinem Ziel, den Klassenerhalt, mit diesem Punkteerfolg wieder etwas näher.

Luka Bratic, Trainer SK Kirchbach:

„Kämpferisch und läuferisch haben wir in dieser Begegnung wirklich unser Bestes gegeben, weshalb der Sieg meiner Meinung nach verdient war. Das sagte auch der Coach der Gäste. Zwar haben sie zuerst dominiert, jedoch hatten wir die besseren Tormöglichkeiten und spielten nach dem 1:1 sehr engagiert. Wir sind auf einen guten Weg, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das nächste Spiel gegen Egg wird wohl eins der wichtigsten für uns sein.“

Dieses Match, in dem es für den SK Kirchbach um sehr viel geht, startet nächsten Samstag um 15:30 Uhr im Gailtal. Einen Tag später hat der SV Seeboden ein Heimspiel gegen den ASKÖ Irschen zu bestreiten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei