Derbysieg für den Aufsteiger! Knapper Baldramsdorf-Erfolg über Spittal 1b

Details Montag, 07. August 2023 11:56

Ein Wochenende, das in Kärnten geprägt von schweren Unwettern und Spielabsagen war, geht zu Ende. Oberkärnten trafen die Regenfälle nicht so schwer, weshalb in der 1. Klasse A alle Matches planmäßig durchgezogen werden konnten. Am Sonntagabend standen sich der SV Spittal/Drau 1b und der SV Baldramsdorf in einem Derby gegenüber. Der Aufsteiger konnte sich dabei knapp durchsetzen und die ersten drei Punkte in der 1. Klasse auf sein Konto verbuchen.

Traumtor zur Führung

Spittal war mit einem 4:1-Erfolg in die neue Saison gestartet, während Baldramsdorf eine selbige Niederlage im ersten Match hinnehmen musste. Die Favoritenrolle lag also auf Seiten der Gastgeber. So startete auch dieses Match am Sonntagabend, Spittal legte einen ordentlichen Start ins Derby hin. Dann kam aber der SV Baldramsdorf zum Zug und konnte durch ein Traumtor von Maximilian Walcher in der 33. Minute zur Führung netzen. Dieses 0:1 war dann auch das, was in zur Pause auf der Anzeigetafel stand.

Baldramsdorf siegt trotz Ausschluss

Nach Wiederanpfiff legten die Gäste den Fokus auf die Defensive sowie auf das Konterspiel. Dies funktionierte auch recht gut, es wurde weiterhin kein Treffer hinten zugelassen. Kurz vor Schluss schwächte sich der SV Baldramsdorf selbst: Niklas Ronacher sah in Minute 78 seine zweite gelbe Karte und wurde frühzeitig zum Duschen geschickt. Doch diesen numerischen Vorteil konnte Spittal nicht für sich nutzen, Baldramsdorf fuhr zu zehnt den Sieg ein. Damit verbucht die Mannschaft von der Schattseite die ersten drei Punkte auf ihr Konto. Spittal hat dies schon letzte Woche gegen Irschen geschafft.

Alexander Ertl, Trainer SV Baldramsdorf:

„Gegen Spittal ist das Gewinnen am Kunstrasen immer sehr schwer. In diesem Derby haben wir aber eine gute Leistung an den Tag gelegt, wodurch der Sieg im Endeffekt auch verdient war. Das Spiel verlief über weite Strecken sehr ausgeglichen. In erster Linie wollen wir in dieser Saison die Klasse halten, das ist unser Ziel. Jetzt stehen für uns die Matches aus den Top-5-Kandidaten im Vorjahr auf dem Programm, in diesen Partien wollen wir den ein oder anderen Zähler mitnehmen.“

Möglicherweise gelingt dem SV Baldramsdorf sein Vorhaben schon im nächsten Match, wenn der Gegner Sillian heißt. Spittal hat eine Reise ins Gailtal zum SK Kirchbach vor sich.

