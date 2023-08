Knappe Niederlage! Kötschach-Mauthen verpasst Seeboden ersten Dämpfer

Details Sonntag, 13. August 2023 17:56

In der 3. Runde der 1. Klasse A trafen an diesem Wochenende der OSK Kötschach-Mauthen und der SV Seeboden am Millstättersee aufeinander. Während Seeboden mit zwei vollen Punkteerfolgen in die Saison startete, musste Kötschach zwei knappe Niederlagen hinnehmen. Am Samstagabend sah dies aber anders aus, die Gailtaler setzten sich mit 2:1 gegen die Mannen vom Millstättersee durch.

Kötschach geht vor der Pause in Führung

Die letzte Saison verlief für den OSK Kötschach-Mauthen recht erfolgreich, als man in der Endabrechnung einen Platz im oberen Tabellenfeld belegte. Der Start in die laufende Spielzeit verlief hingegen holprig. Dies sollte sich am Samstagnachmittag gegen den SV Seeboden ändern. Nach einer ersten Halbzeit, die relativ ausgeglichen verlief, jedoch Seeboden ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen hatte, passierte knapp vor der Pause dann doch noch ein Treffer. Die Gailtaler schrieben erstmals an: Mario Niescher brachte sein Heimteam in der 40. Minute durch einen Freistoß in Front.

Die drei Punkte bleiben im Gailtal

Nach Wiederanpfiff, war es erneut der OSK Kötschach-Mauthen der etwas Zählbares auf die Anzeigetafel brachte. Christoph Schellander erhöhte in Minute 54 auf 2:0. Die Gäste aus Seeboden drückten in weiterer Folge lange Zeit auf den Anschlusstreffer, doch dieser wollte vorerst nicht gelingen. Erst in der 93. Minute, als Seeboden einen Strafstoß zugesprochen bekam und Pasqual Eder diesen verwandelte, schrieben sie zum ersten Mal an diesen Tag an. Dies war aber zu spät, denn gleich danach beendete der Schiedsrichter die Partie. Seeboden muss die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit verkraften, Kötschach darf hingegen den ersten Dreier bejubeln.

Marc Angelo Mareschi, Trainer OSK Kötschach-Mauthen:

„Das Match gegen Seeboden war sehr schwierig, da sie wirklich eine gute Truppe stellen. Wir haben aber gut dagegengehalten und unsere Chancen effizient verwertet. Klar war auch ein wenig Glück dabei, doch dieses fehlte uns eh in den ersten beiden Matches. Weiterhin gehen wir nun von Match zu Match und schauen, was im Endeffekt dabei herauskommt.“

In der 1. Klasse A wird am Maria-Himmelfahrts-Tag nicht gespielt, die nächsten Matches stehen am kommenden Wochenende an. Kötschach muss auswärts im Virgental performen, während Seeboden zuhause auf den SV Tristach trifft.

