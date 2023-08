Spannung im Gailtal! Kirchbach biegt Penk in Unterzahl

Details Samstag, 26. August 2023 21:34

In der 1. Klasse A stand am letzten Augustwochenende die 5. Runde am Spielplan. Dort begegneten sich der SK Kirchbach und der SV Penk/Reisseck. Die Gastgeber schnitten in der letzten Saison recht überschaubar ab und belegten einen Rang im Tabellenkeller. Der SV Penk/Reisseck stieg aus der Unterliga West ab und ging damit als Favorit in diese Partie. Dennoch entschied Kirchbach das Match trotz numerischer Unterlegenheit für sich.

Schwunghafte Anfangsphase mit vier Treffern

Die Begegnung startete gleich mit einem Paukenschlag für die Fans, die die Gastgeber sympathisierten, denn schon in der vierten Minute brachte Sebastian Fuchs sein Gastteam in Front. Lange ließ Kirchbach aber nicht auf eine Antwort warten, Marco Seiwald glich nach einer Viertelstunde wieder aus. Noch in der Anfangsphase übernahm der SV Penk erneut die Führung, diesmal durch Florian Fuchs in der 19. Minute. Doch wieder dauerte es nicht lange, bis Kirchbach die Antwort parat hatte. Kevin Jernej glättete in Minute 23 erneut die Wogen. Mit diesem 2:2-Zwischenstand ging es in die Pause.

Goldtreffer für Kirchbach in Unterzahl

Das Match, das auf beiden Seiten von Chancen übersäht war, nahm auch in Halbzeit zwei gleich Fahrt auf, als Dejan Marijanovic seine zweite gelbe Karte kassierte und somit frühzeitig vom Platz geschickt wurde. Kirchbach musste fortan zu zehnt agieren. Doch diese Tatsache schwächte sie nicht sondern machte sie augenscheinlich stärker. In der 82. Minute war es dann soweit: Marco Seiwald erzielte den Goldtreffer zum 3:2 und entschied die Partie zugunsten der Heimelf. Kirchbach legt also einen soliden Saisonstart mit zehn Punkten hin und steht derzeit am dritten Rang. Penk hat ebenfalls zehn Zähler zu Buche stehen und rangiert einen Platz dahinter.

Luka Bratic, Trainer SK Kirchbach:

„Das war wirklich von Beginn weg eine spannende und ansehnliche Partie. In der ersten Hälfte ging es hin und her und auch in der zweiten Halbzeit war viel Brisanz drinnen. Die rote Karte stärkte uns eher als dass sie uns schwächte. Alles in allem ein verdienter Sieg für uns.“

Kommende Woche hat der SK Kirchbach erneut einen Unterliga-Absteiger zu besiegen, es geht nämlich gegen Greifenburg um drei Punkte. Penk trifft auf Spittal 1b.

