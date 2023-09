Penk ist auf Wiedergutmachung aus! Kantersieg gegen Spittal 1b

Details Montag, 04. September 2023 09:44

In der 6. Runde der 1. Klasse A trafen der SV Penk/Reisseck und der SV Spittal/Drau 1b aufeinander. Der Unterliga-Absteiger aus dem Mölltal startete gut in die neue Erstklassensaison, musste jedoch letzte Woche eine Niederlage gegen Kirchbach hinnehmen. Bei Spittal sah es hingegen anders aus, den einzigen Punkteerfolg konnte man in der ersten Runde gegen Irschen feiern. Dementsprechend waren die Rollen natürlich klar verteilt und Penk wurde der Favoritenrolle mit einem klaren 8:1 voll gerecht.

Doppel-Doppelpack in Hälfte eins

Das Match im Mölltal startete gleich mit Schwung, denn schon in der zehnten Minute scorte Dominik Eder zum frühen 1:0, ehe Patrick Schönegger fünf Minuten später noch einen drauflegte. Die zwei nächsten Torschützen trugen wieder dieselben Namen, nämlich Schönegger und Eder. Mit ihren beiden Treffern in Minute 23 und 29 stellten sie die Weichen noch vor der Halbzeitpause auf Sieg.

Weitere Tore mit Beteiligung von Eder und Schönegger

Im zweiten Durchgang sollte es dann ähnlich weitergehen, wie im ersten. Diesmal konnte sich aber ein anderer auf der Torschützenliste eintragen, nämlich Bernhard Marktl sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Zwei weitere Treffer erzielten dann wieder Kicker mit bekanntem Namen, Dominik Eder und Patrick Schönegger – der Doppelhattrick war eine Viertelstunde vor Schluss perfekt. Nur Samuel Müllmann betrieb Ergebniskorrektur, indem er den einzigen Treffer für Spittal in Minute 76 erzielte. Christian Kummer setzte in Minute 83 mit seinem Treffer zum 8:1 den Schlusspunkt. Damit platziert sich der SV Penk mit 13 Punkten auf Rang drei, während Spittal den vorletzten Tabellenplatz innehat.

Kommende Woche geht’s für beide in der Liga wieder weiter. Der SV Spittal 1b bekommt es mit dem nächsten Unterliga-Absteiger, dem SV Greifenburg, zu tun und einen Tag später trifft Penk auswärts auf den Titelanwärter Sillian.

