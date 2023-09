Vierter Sieg im achten Spiel! Dellach startet gut in die Saison

Details Montag, 18. September 2023 13:30

Am vergangenen Wochenende stand in der 1. Klasse A die 8. Runde am Programm. Dort trafen sich der ASKÖ Dellach/Drau und der SV Spittal/Drau 1b. Während der Saisonauftakt der Gäste aus Spittal bisher noch mit drei Punkten recht überschaubar verlief, sah es bei den Hausherren aus dem oberen Drautal anders aus. Im letzten Jahr konnte die Mannschaft in 26 Spielen 28 Punkte erreichen, nach acht Matches in dieser Saison hat man bereits die Hälfte dieser Anzahl am Konto. Drei Punkte davon wurden am Sonntagnachmittag beim 2:0-Heimerfolg gegen Spittal 1b geholt.

Keine Tore in den ersten 45 Minuten

Mit drei Siegen, zwei Punkteteilungen und nur zwei Niederlagen in der laufenden Spielzeit ging der ASKÖ Dellach/Drau mit viel Selbstvertrauen in die Sonntagspartie gegen die zweite Garnitur des Clubs aus der Bezirkshauptstadt. Dieser versuchte in diesem Match, den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen, weshalb auch einige Kärntner-Liga-Spieler am Platz zu sehen waren. Dennoch brachte diese Tatsache in der ersten Hälfte nicht viel ein, nach 45 Minuten war noch ein 0:0 auf der Anzeigetafel zu sehen. Lediglich eine gelbe Karte wurde in der im ersten Durchgang auf Seiten der Gastgeber vergeben.

Dellach holt mit zwei späten Toren die drei Punkte

Auch die zweite Hälfte wollte in den Anfangsminuten keine Tore bringen. Erst als dann die Schlussviertelstunde eingeläutet wurde, durften sich die Fans zum ersten Mal an diesem Sonntag über die Dellacher Torhymne freuen, nach einem Eckball nickte Julian Ritscher in Minute 78 zum 1:0 für die Gastgeber ein. Kurz vor Schluss legte Fabian Kristan in Minute 94 noch einen drauf und erhöhte auf 2:0 für den ASKÖ Dellach. Damit steht Dellach nun in der Tabelle der 1. Klasse A auf dem vierten Rang. Spittal 1b hat weiterhin die rote Laterne mit nur drei Punkten in acht Spielen inne.

Die nächste Aufgabe ist für den ASKÖ Dellach am kommenden Sonntag zu bestreiten. Auswärts muss man gegen den FC Sillian bestehen. Am selben Tag wartet für Spittal 1b der Tabellenführer aus Seeboden auf dem heimischen Rasen.

