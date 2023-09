Erlösung für Irschen gegen Virgen! Erster Saisonsieg im siebten Match

Details Montag, 11. September 2023 13:08

Für den ASKÖ Irschen verlief die Saison in der 1. Klasse A bisher überhaupt noch nicht nach Plan. In sechs Spielen konnte man keinen einzigen Punkt ins Drautal holen und auch die Tordifferenz von 6:23 spricht Bände. An diesem Wochenende änderte sich dies aber. Gegen die SG Virgental/TSU Virgen konnte man sich über den ersten Saisondreier freuen, die Drautaler besiegten die Virgentaler mit 2:1.

Irschen schießt erstmals mehr als ein Tor

Nach null Punkten in sechs Spielen sollten an diesem Samstagnachmittag die ersten Punkte für die Mannschaft aus Irschen her. Zwar starteten die Gäste besser in die Partie, doch dann begann immer mehr der ASKÖ Irschen zu spielen. Ein Schuss von Johannes Mandler sollte dann sein Heimteam in der 22. Spielminute erstmals in Führung bringen. Virgen antwortete aber prompt und setzte einen schönen Heber aus großer Distanz ans Lattenkreuz. Dann kamen wieder die Gastgeber zum Zug und Andreas Huber schob zur 2:0-Führung ein. Erstmals ging Irschen also in dieser Saison klar in Führung.

Intensives Spiel bleibt bei gleichem Ergebnis

Nach einer guten halben Stunde Spielzeit bekamen die Gäste einen Elfer zugesprochen und Michael Berger verwandelte diesen souverän – 2:1. Dieser Zwischenstand sollte weiterhin Spannung garantieren und so war es in weiterer Folge auch. Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts, es gab Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Oftmals verhinderte nur das Torgebälk einen Treffer. Dennoch blieb es aber bei diesem Ergebnis und den damit verbundenen drei Zählern für den ASKÖ Irschen. Die Drautaler stehen trotzdem noch am letzten Tabellenrang, der Anschluss an die Teams darüber ist aber nun gegeben. Virgen ist eines dieser Teams, das mit sieben Punkten ebenfalls im unteren Tabellendrittel beheimatet ist.

Georg Rohracher, Trainer ASKÖ Irschen:

„Das war ein wirklich wichtiger Sieg für unsere Moral und auch ein verdienter, denn jeder hat in diesem Match alles gegeben. Endlich hat sich die Mannschaft für eine kompakte Leistung auch belohnt. Sie haben bewiesen, dass alle gemeinsam vom Tabellenende wegkommen wollen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, mit dem jungen Team zusammenzuarbeiten.“

Am kommenden Wochenende steht für den ASKÖ Irschen eine Auswärtsreise nach Kötschach-Mauthen am Programm. Anpfiff dort ist am Samstag um 16:30 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor startet bereits das Heimspiel der SG Virgental/TSU Virgen gegen den Zweitklassen-Aufsteiger Baldramsdorf.

