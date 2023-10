Spitzenspiel der 1. Klasse A endet mit einem gerechten Unentschieden

Details Montag, 02. Oktober 2023 14:39

Am Sonntag stand das Topspiel der 1. Klasse A am Programm. Es trafen nämlich der SV Seeboden am Millstättersee und der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels aufeinander. Die beiden Teams verbuchten einen exzellenten Start in die diesjährige Saison und standen vor dieser Runde punktegleich mit 24 Zählern auf den Rängen eins und zwei. Im Gipfeltreffen duellierten sich die Mannschaften auf hohem Niveau, am Ende stand ein gerechtes 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Seeboden geht in Front

Beide Teams starteten voller Motivation in diese Begegnung. Während Sillian mehr Spielanteile zu Beginn zu verzeichnen hatte, brachte Seeboden mehr Torchancen zustande. Eine sollte dann gleich fruchten. In der 12. Minute stand es schon 1:0 für die Hausherren, unglücklicher Torschütze war dabei Luca Ruggenthaler mit einem Eigentor. Weiterhin duellierten sich die Teams auf einem hohen Niveau und kurz nach Wiederanpfiff war es erneut der SV Seeboden, der eine seiner Chancen in einen Treffer umwandeln konnte. Diesmal hieß der Torschütze Seid Zukic.

Sillian kommt zurück

Auch nach dem zweiten Treffer hatten die Gastgeber noch die Chance, ein drittes draufzulegen, welche aber nicht genutzt wurde. So kam dann die Zeit des FC Sillian. Denis Kerrniqi verkürzte nur sieben Minuten nach dem Gegentreffer auf 2:1. Der Anschlusstreffer brachte zusätzlich Spannung in die Partie, Sillian war nun heiß auf den Ausgleich. Und dieser sollte auch gelingen, denn in Minute 75 war es Luca Ruggenthaler, der den Ball im Netz unterbrachte – diesmal im richtigen. Schlussendlich war auch dieses 2:2 das, was am Ende auf der Anzeigetafel zu sehen war. An der Tabellensituation ändert es nichts, weiterhin rangieren die Teams auf den Plätzen eins und zwei.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Die Fans bekamen wirklich eine hochkarätige Partie auf mindestens Unterliga-Niveau zu sehen. Zwar hatte Sillian mehr Spielanteile, wir hatten aber die besseren Chancen zu verzeichnen. Im Endeffekt war diese Punkteteilung gerechtfertigt, obwohl es trotz der vielen Möglichkeiten ein wenig schade ist, dass wir nicht die drei Punkte holen konnten. Unser Restprogramm in der Hinrunde ist nun ein wenig schwieriger als das von Sillian, trotzdem greifen wir weiterhin voll an und schenken keinem Gegner etwas. Das wird noch eine richtig spannende Saison werden.“

Gleich im nächsten Match hat der SV Seeboden wieder ein Topteam dieser Liga zu überwinden. Der Gegner heißt am kommenden Sonntag nämlich SV Penk/Reisseck. Auf Sillian wartet einen Tag davor die SG Virgental.

