Greifenburg weiter vorne dabei! Unterliga-Absteiger auch im Derby erfolgreich

In der 1. Klasse A trafen an diesem Wochenende zwei Teams aus dem Drautal aufeinander – Derbytime war angesagt. Der SV Raika Greifenburg, der letzte Saison noch seine Spiele in der Unterliga bestritt, dann aber den Gang in die 1. Klasse antreten musste, startete mit fünf Siegen akzeptabel in die neue Spielzeit und ist nach zehn Spielen in den Top 5 angesiedelt. Aber auch der ASKÖ Dellach/Drau konnte bereits viermal über die volle Ausbeute jubeln. Somit war ein heißes Derby am Samstagnachmittag angesagt, das Greifenburg schlussendlich mit 4:2 für sich entscheiden konnte.

Ausgeglichene erste Hälfte mit Greifenburger Treffer

Ein Derby ist für beide Teams natürlich immer etwas ganz Besonderes. Das dachten sich auch gut 200 Fans, die am Samstagnachmittag in die Drauarena Greifenburg anreisten, um sich dieses Match anzusehen. Greifenburg startete gut ins Derby, aber auch Dellach kam nach und nach besser ins Spiel. Nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase waren es die Hausherren, die vor der Pause etwas Zählbares mitnehmen konnten. Stefan Weisinger erzielte in Minute 40 den ersten Treffer des Tages und somit auch den 1:0-Pausenstand.

Action in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel stand für die Gäste ein Ziel am Plan: der Ausgleichstreffer. Sie erspielten sich auch einige gute Szenen, doch ins Netz wollte der Ball in der Anfangsphase der zweiten Hälfte nicht. Ab Minute 60 begann sich das Momentum aber zu drehen und der SV Greifenburg zog sein Spiel ohne Rücksicht auf Verluste auf. Zuerst war es Pascal Obergantschnig, der die Führung für sein Team erhöhte, ehe Johannes Schönegger in der 72. Spielminute noch einen drauflegte. Auch Kevin Tomsic durfte nochmal ran, er erzielte in Minute 83 das 4:0. Die Aufholjagd, die Dellach danach starten wollte, kam wohl zu spät, denn die Treffer von Lukas Baumgartner (87.) und Tolga Dalkilic (90.) bewirkten nur mehr Ergebniskorrektur. Ein 4:2 war am Ende das, was auf der Anzeigetafel der Drauarena zu sehen war. Damit sichert sich der SV Greifenburg Platz drei, während Dellach auf Rang neun zurückfällt.

Marcel Pirker, Trainer SV Greifenburg:

„Ein verdienter Sieg für uns in diesem Derby würde ich sagen. Vor allem in der zweiten Hälfte hatten wir Chancen ohne Ende und hätten die Partie auch noch höher gewinnen können. Die Tore in der Schlussphase haben sich die Dellacher, die auch eine starke Mannschaft haben, dennoch sehr verdient. Als letztjähriger Absteiger ist es diese Saison unser Ziel, uns in den Top 5 zu halten. An Seeboden und Sillian wird’s schwierig sein, heranzukommen, dennoch probieren wir alles, um auch gegen diese Gegner zu punkten.“

Gleich am kommenden Wochenende wartet einer dieser zwei Spitzenreiter auf den SV Greifenburg, nämlich am Samstag um 13:30 Uhr der SV Seeboden. Dellach bekommt es zweieinhalb Stunden später mit dem Tabellennachbarn aus Ainet zu tun.

