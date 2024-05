Mit sechs Treffern zum Erfolg: Oberlienz besiegt Baldramsdorf klar

Spielberichte

Am Freitagabend trafen in der 1. Klasse A die Sportunion Oberlienz und der SV Baldramsdorf aufeinander. Die Ausgangslage versprach ein spannendes Spiel: Oberlienz, derzeit auf dem sechsten Platz, wollte sich im oberen Drittel der Tabelle festsetzen, während Baldramsdorf als Neunter mit 24 Punkten den Klassenerhalt wohl bereits gesichert hatte und nun auf einen guten Saisonausklang hoffte.

Spannender erster Durchgang mit fünf Treffern

Die Heimmannschaft begann das Spiel furios und ging bereits in der 4. Minute durch Elias Ebner in Führung. Nur drei Minuten später legte Mario Steiner nach und baute die Führung auf 2:0 aus. Oberlienz dominierte das Spiel, doch ein Fehler in der Defensive ermöglichte es Christoph Gfrerer von Baldramsdorf in der 33. Minute, den Anschlusstreffer zu erzielen. Baldramsdorf schöpfte Hoffnung und konnte durch Gregor Rogl in der 39. Minute sogar den Ausgleich herstellen. Noch vor der Halbzeit zeigte Oberlienz jedoch erneut seine Stärke: Elias Ebner brachte seine Mannschaft in der 42. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends wieder in Führung. Mit einem 3:2 für Oberlienz ging es in die Pause.

Oberlienz behält die drei Punkte in Osttirol

Nach dem Seitenwechsel setzte die SU Oberlienz ihren dominanten Auftritt fort. Lukas Wibmer erhöhte in der 55. Minute auf 4:2. Baldramsdorf hatte dem Druck der Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen und musste in der 78. Minute einen weiteren Treffer hinnehmen, als Matteo Huber zum 5:2 einnetzte. Den Schlusspunkt setzte Simon Lobenwein in der 89. Minute mit dem sechsten Treffer für Oberlienz, womit der deutliche 6:2-Sieg besiegelt wurde. Mit diesem klaren Sieg hat sich die Sportunion Oberlienz wieder in eine gute Position im oberen Tabellendrittel gebracht. Sie liegen nun nur noch zwei Punkte hinter Rang vier, allerdings müssen die direkten Konkurrenten Penk und Kirchbach ihre Spiele noch bestreiten. Für Baldramsdorf bleibt der neunte Platz unverändert, aber sie können sich dennoch auf einen gesicherten Klassenerhalt freuen und versuchen, die Saison positiv abzuschließen.

Martin Walter, Trainer Sportunion Oberlienz:

„Spielerisch starteten wir sehr gut in die Partie und konnten gleich doppelt netzen. Es hätte auch schon 4:0 in der Anfangsphase stehen können. Dann kamen die Gäste aber durch zwei dumme Tore wieder zurück ins Match. Wir ließen uns aber nicht davon verunsichern und spielten das Match stark mit weiteren vier Treffern zu Ende. Der Sieg war im Endeffekt nie gefährdet. Ziel ist es nun weiterhin, bis zum vierten Platz hochzusteigen.“

Ob Oberlienz diesem Ziel nachkommt beweist sich schon wieder nächste Woche, wenn der Gegner, ein direkter Konkurrent, der SK Kirchbach ist. Baldramsdorf trifft auf den abstiegsgefährdeten ASKÖ Irschen.

