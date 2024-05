Frühes Feuerwerk und späte Dramatik: Kirchbach bezwingt SG Virgen/Prägraten

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 22:18

Am Sonntagabend fand in der 1. Klasse A ein fesselndes Fußballspiel zwischen der SG Virgen/Prägraten und dem SK Kirchbach statt. Obwohl der SK Kirchbach auf dem soliden fünften Platz der Tabelle stand und die SG Virgen/Prägraten das Schlusslicht bildete, lieferten sich die beiden Teams eine äußerst knappe Partie. Das Endergebnis fiel mit 2:3 denkbar knapp aus, wobei der SK Kirchbach sich letztendlich durchsetzte.

Frühe Tore in Hälfte eins und zwei

Die SG Virgen/Prägraten startete stark in die Partie und ging bereits in der 5. Minute durch einen Treffer von Fabio Paregger in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später glich Matej Verstovsek für den SK Kirchbach aus (11. Minute). In der zweiten Halbzeit setzte der SK Kirchbach seine Offensive fort und Gregor Dorniz brachte sein Team in der 54. Minute mit 2:1 in Führung. Die SG Virgen/Prägraten kämpfte verbissen, um den Rückstand aufzuholen, doch es gelang ihnen lange Zeit nicht.

Zwei Treffer tief in der Nachspielzeit und drei Punkte für Kirchbach

In der dramatischen Schlussphase gelang Alexander Reinzner in der 95. Minute ein weiteres Tor für den SK Kirchbach, das die Führung auf 3:1 ausbaute. Doch die SG Virgen/Prägraten gab nicht auf und Mario Berger erzielte in der 97. Minute noch einen Treffer, um den Abstand zu verkürzen. Trotz des späten Tores reichte es jedoch nicht mehr für eine Wende in diesem Spiel. Mit diesem Sieg hat der SK Kirchbach einen Platz in der Tabelle gutgemacht und den SV Penk überholt, um nun auf dem vierten Rang zu stehen. Die SG Virgen/Prägraten bleibt zwar weiterhin auf dem letzten Platz, jedoch sind ihre direkten Gegner noch in Reichweite, was Hoffnung auf eine mögliche Verbesserung in der Tabelle gibt.

Luka Bratic, Trainer SK Kirchbach:

„Das war ein wirklich schweres Spiel heute auf dem kleinen Platz im Virgental. Der Sieg war aber wichtig und verdient und das Team hat eine kämpferisch sehr gute Leistung gezeigt. Es war kein schönes Spiel, aber ein kampfbetontes, hochklassiges 1.-Klassen-Match. In den kommenden Partien wollen wir auf dieser Leistung aufbauen und so viele Punkte wie möglich mit dem jungen Team holen, um dann am Ende der Saison Platz vier oder fünf zu erreichen.“

Diesen Ambitionen kann der SK Kirchbach nächsten Samstag nachgehen, wenn es in einem Derby gegen den OSK Kötschach-Mauthen um Punkte geht. Die SG Virgen/Prägraten hat schon am Freitagabend ein Auswärtsspiel gegen den SV Spittal 1b zu bestreiten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.