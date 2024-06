Zwei Verlierer in einem Match: Tristach steigt ab, Sillian nicht auf

Spielberichte

Am Samstagabend kam es in der letzten Runde der 1. Klasse A zu einem hochspannenden Spiel zwischen dem SV Tristach und dem FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels. Beide Mannschaften hatten noch viel zu gewinnen – oder zu verlieren: Tristach kämpfte um den Klassenerhalt, während Sillian auf den Meistertitel hoffte. Die Titelanwärter aus Sillian mussten jedoch auf einen Patzer des SV Seeboden hoffen, um den Meistertitel noch aus eigener Kraft zu holen. Am anderen Ende der Tabelle brauchte Tristach aber auch die Punkte und musste auf eine Niederlage der direkten Konkurrenten Virgen und Irschen hoffen. Am Ende gingen aber beide Teams in diesem Match als Verlierer vom Platz.

Sieg für Sillian im letzten Saisonspiel

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor durch Andre Untersteiner, der den FC Sillian bereits in der 6. Minute in Führung brachte. Dieser frühe Treffer setzte Tristach unter enormen Druck, da sie dringend Punkte brauchten, um die Abstiegsränge zu verlassen. Die Mannschaft kämpfte verbissen und wurde kurz vor der Halbzeitpause belohnt: In der 44. Minute erzielte Kevin Köffler den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach der Pause entwickelte sich ein intensives Spiel, bei dem beide Teams um den entscheidenden Treffer kämpften. In der 80. Minute gelang Lukas Moosmann das erlösende Tor für den FC Sillian, der damit erneut in Führung ging. Tristach bemühte sich bis zum Schluss um den Ausgleich, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für den FC Sillian.

Das Glück spielt nicht mit

Trotz des Sieges war die Stimmung bei Sillian gedämpft, da das Parallelspiel vom SV Seeboden ebenfalls mit 6:1 gewonnen wurde. Somit blieb Sillian mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz und verpasste den Aufstieg. Für den SV Tristach kam es noch bitterer und diese Niederlage bedeutet den Abstieg in die 2. Klasse. Da sowohl Virgen als auch Irschen ihre Spiele gegen Greifenburg (3:1) und Kirchbach (6:0) gewannen, konnte sich Tristach trotz aller Bemühungen nicht mehr retten und belegte den letzten Platz der Liga.

Markus Hanser, Trainer FC Sillian:

„Klar, wir wollten natürlich unbedingt den Sieg, um die kleine Chance auf den Aufstieg noch zu wahren. Wir waren auch drückend überlegen in diesem Match und konnten dies im Endeffekt verdient zu einem 2:1-Erfolg ummünzen. Die Überraschung blieb am Ende aber leider aus. Dennoch zeigten wir wieder eine überragende Leistung nun schon die zweite Saison in Folge und mussten uns letztes Jahr Lurnfeld und dieses Jahr Seeboden knapp geschlagen geben. Normalerweise wäre man mit dieser tollen Mannschaftsleistung und 65 Punkten Meister, aber die Konkurrenten vom Millstättersee, allen voran Seid Zukic, machte uns dies leider zunichte. Trotzdem Gratulation an den SV Seeboden!“

Die letzte Runde der 1. Klasse A brachte dramatische Wendungen und emotionale Höhepunkte. Beide Teams, SV Tristach und FC Sillian, gingen als Verlierer vom Platz – Tristach musste den bitteren Gang in die 2. Klasse antreten, und Sillian blieb trotz des Sieges in der Liga. Die Spannung und Dramatik dieses Spieltags werden den Fans und Spielern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

