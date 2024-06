Endspurt mit Bravour: Seeboden holt Meistertitel in der 1. Klasse A

Spielberichte

Am Samstagabend kam es in der letzten Runde der 1. Klasse A zu einem entscheidenden Duell um die Meisterschaft. Der SV Seeboden am Millstättersee traf auf den ASKÖ Dellach/Drau in einem Spiel, das über den Titelgewinn entscheiden sollte. Seeboden hatte die Chance, mit einem Sieg die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern, während Sillian im Parallelspiel gegen Tristach ebenfalls auf einen Sieg und einen Patzer von Seeboden hoffen musste. Die Elf vom Millstättersee gab sich aber keine Blöße gegen den im unteren Tabellendrittel stehenden ASKÖ Dellach und gewann das Match eindrucksvoll mit 6:1.

Klare Verhältnisse im Alles-oder-Nichts-Match

Das Spiel begann mit merklicher Nervosität, doch nach der Anfangsviertelstunde legte sich diese und bereits in der 16. Minute brachte Marcel Huber den SV Seeboden in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Kristian Rozman auf 2:0 und ließ die Meisterträume von Seeboden greifbar werden. In der 28. Minute erzielte Seid Zukic das 3:0, womit Seeboden schon früh im Spiel für klare Verhältnisse sorgte. Nach der Halbzeitpause versuchte Dellach noch einmal heranzukommen, und in der 50. Minute gelang Julian Ritscher der Anschlusstreffer zum 3:1. Doch Seeboden ließ sich dadurch nicht verunsichern. Pasqual Eder stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1. In der Schlussphase des Spiels dominierte Seeboden weiterhin das Geschehen. Seid Zukic krönte seine starke Leistung mit zwei weiteren Treffern in der 80. und 90. Minute und machte damit den 6:1-Endstand perfekt und ließ Partystimmung aufkommen.

Knapper Titelkampf geht an Seeboden

Mit diesem eindrucksvollen 6:1-Sieg sicherte sich der SV Seeboden nicht nur den Sieg im Spiel, sondern auch die Meisterschaft in der 1. Klasse A. Trotz des Sieges von Sillian im Parallelspiel gegen Tristach behauptete Seeboden mit einem Punkt Vorsprung den ersten Platz und steigt damit in die Unterliga auf. Der ASKÖ Dellach/Drau beendete die Saison auf dem 11. Platz. Trotz des enttäuschenden Endes kann Dellach auf einige gute Leistungen in der Saison zurückblicken und wird in der kommenden Spielzeit versuchen, sich zu verbessern.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Vor einer beeindruckenden Kulisse von gut 700 Zusehern gelang es uns eindrucksvoll, den Meistertitel einzutüten. Zwar war zu Beginn die Nervosität klar zu merken, dann fingen wir uns aber wieder und entschieden das Spiel eigentlich früh. In der zweiten Halbzeit kam dann mit dem vierten, fünften und sechsten Treffer schön langsam die Partystimmung auf, die bis jetzt noch anhält. Wir haben unser Ziel in dieser Saison erreicht und konnten uns gegen den starken Konkurrenten aus Sillian durchsetzen. Gratulation an die ganze Mannschaft, die bis zum Schluss immer gekämpft hat und den Meisterkampf verdient für sich entschieden hat!“

Auch Ligaportal gratuliert dem SV Seeboden zum Titelgewinn in der 1. Klasse A!

