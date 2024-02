Arnoldstein setzt den Fokus auf die Jugend

1. Klasse B

Details Dienstag, 27. Februar 2024 08:22

Der SV Arnoldstein ist auch in der heurigen Saison wieder im erweiterten Kreis der Titelanwärter in der 1. Klasse B, denn nach dem Herbst nahm man den 3. Platz hinter Faakersee und Maria Gail ein. Im Winter wurde der Kader verjüngt. Im Interview gibt uns der sportliche Leiter Siegfried Mödritscher ein bei Details bekannt.

Zufrieden mit dem Herbst

Der sportliche Leiter ist zufrieden mit dem abgelaufenen Herbst, denn nach 15 Runden liegt man auf Platz 3. „Platz unter den Top-5 war unser Ziel. Daran wird sich auch nichts ändern. Für uns ist die 1. Klasse B derzeit die interessanteste Liga, solange die Unterliga nur in Ost und West geteilt ist. Sollte es mal eine Unterliga Mitte kommen, wären wir sicher ambitioniert aufzusteigen“, erzählt uns Mödritscher. Aus den 15 Spielen holten die Arnoldsteiner acht Siege und drei Remis. Damit hält man dank 27 Punkten Rang 3 inne. Der Abstand nach vorne ist mit fünf bis achtPunkten wohl kaum einholbar, aber den Atem der Verfolger mit Arriach, Nötsch, Egg und Ledenitzen dürfte man in Arnoldstein wohl vernehmen. Trotzdem strebt man eine Kaderverjüngung an und will in Zukunft sukzessive junge Spieler aus den eigenen Reihen einbauen um einen heimischen Kern aufzubauen wie uns der sportliche Leiter die Ziele vom Verein erklärt.



Trainingslager in Porec

Erstmal zum Training wurde in Arnoldstein am 29.1. gerufen. Seitdem gibt es mehrere Trainings pro Woche und auch zwei Testspiele hat man schon bestritten. Natürlich darf ein Trainingslager nicht fehlen und so fährt man in der nächsten Woche für einige Tage ins kroatische Porec um bei hoffentlich sommerlichen Bedingungen ein paar Feinschliffe für die Rückrunde zu gestalten. Auch ein weiterer junger Spieler ist zum Team gestoßen. Mit Dejan Cavka kommt ein junger Mittelfeldspieler von der DSG Ledenitzen zum SV Arnoldstein und verstärkt den Kader. Zum Auftakt des Frühjahrs geht es gleich mit einem Auswärtsspiel beim Verfolger aus Ledenitzen los. Sollte der Anwärterkreis um den letzten Stockerlplatz so bleiben, dürften die letzten drei Runden nochmal interessant werden in Arnoldstein, denn da geht es gegen Arriach, Nötsch und Egg gleich gegen drei der vier Verfolger. „Ziel bleibt wie gesagt weiterhin ein Platz unter den Top-5. Die jungen Spieler sollen nun stückweise ihre Chance bekommen und sich in der Kampfmannschaft etablieren für die Zukunft“, ergänzt Mödritscher zum Schluss.