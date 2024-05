Ferlach schlägt den Titelaspiranten aus Velden

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:06

Ferlach setzte nach der Niederlage in der vergangenen Woche ein deutliches Ausrufezeichen. In einem spannenden Spiel gegen Velden gelang ihnen ein knapper, aber verdienter 1:0-Sieg. Diese starke Leistung zeigt, dass Ferlach entschlossen ist, sich wieder nach oben zu kämpfen und ihren Fans weiterhin spannende Spiele zu bieten.

Chancen beiderseits

Beide Mannschaften begannen sehr aktiv und zeigten spielerische Qualität auf hohem Niveau. Ferlach setzte von Beginn an auf Druck und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Trotz der intensiven Bemühungen auf beiden Seiten gelang es jedoch keinem Team, sich zu belohnen, und so ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Ferlach wollte den Sieg mehr

Velden wechselte zur Halbzeit, während Ferlach unverändert in die zweite Halbzeit ging. Ferlach kam stark aus der Pause und setzte Velden sofort unter Druck. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit fand Velden nicht mehr zu seiner Form. In der 57. Minute war es schließlich Hannes Schwarz, der Ferlach mit 1:0 in Führung brachte. Ferlach blieb weiterhin am Drücker und ließ Velden keinen Raum zur Entfaltung. Das Team von Mario Verdel wollte noch nachlegen, vergab jedoch weitere Chancen. Velden war kaum mehr gefährlich, und so endete das Spiel mit einem verdienten 1:0-Sieg für Ferlach.

Foto: ATUS Ferlach

So steht es um die Teams

Velden muss eine bittere Heimniederlage hinnehmen und verliert damit wichtige Punkte im Kampf um den Meistertitel. In der nächsten Woche steht für sie ein Auswärtsspiel gegen Köttmannsdorf an, wo sie versuchen werden, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Ferlach hingegen konnte nach der Niederlage in der vergangenen Woche einen wichtigen Dreier einfahren. Für Ferlach geht es nächste Woche weiter mit einem Spiel gegen Kraig, in dem sie ihren Aufwärtstrend fortsetzen möchten.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

„Es war ein sehr spannendes Spiel. Unser Gegner war anfangs gut, wir konnten aber sehr gut mithalten. In der zweiten Halbzeit belohnten wir uns und gingen in Führung. Leider verpassten wir die Chance auf ein zweites Tor, aber am Ende war es ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Velden keiner bzw. Ferlach Mannschaft

Details

