Spittal weiterhin On Fire und brettert über Bleiburg

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:44

Spittal ist momentan kaum zu stoppen. In den letzten vier Spielen konnte das Team alle Begegnungen für sich entscheiden und dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 17:2 verbuchen. Auch im jüngsten Spiel gegen Bleiburg zeigte Spittal erneut seine Dominanz und siegte klar mit 4:0. Die Mannschaft präsentiert sich in Bestform und setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie fort.

Spittal brauchte nur 15 Minuten für 4 Tore

Bleiburg startete gut, verlor jedoch ab der 15. Minute den Faden. Spittal nutzte jede Möglichkeit und eröffnete das Schützenfest. Zuerst traf Kapitän Ralph Scheer in der 17. Minute zum 1:0. In der 25. Minute erhöhte Tristan Brükk auf 2:0. Spittal setzte den Druck kontinuierlich fort und ging in der 31. Minute durch Samuel Müllmann mit 3:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Igor Kondic auf 4:0. Bleiburg hatte dem nichts entgegenzusetzen und so ging es mit diesem klaren Vorsprung in die Pause.

Bleiburg wollte nachlegen

Bleiburg startete sehr gut und wollte die Aufholjagd beginnen, doch Spittal stand hinten kompakt und ließ kaum Platz für Angriffe. Trotz drei guter Chancen gelang es Bleiburg nicht, den Ball im Tor unterzubringen. So endete das Spiel zwar 4:0 für Spittal, aber Bleiburg gab alles und wurde innerhalb von 15 Minuten überrumpelt, was letztlich den Unterschied ausmachte.

Foto: SV Spittal

So steht es um die Teams

Bleiburg verlor die letzten zwei Spiele und rutschte dadurch auf den 5. Platz ab. In der kommenden Woche steht ein wichtiges Spiel gegen Treibach an, in dem sie wieder punkten wollen. Spittal hingegen feiert den vierten Sieg in Folge und zeigt eine beeindruckende Form. Die Drautaler Offensive ist momentan kaum zu bremsen, mit insgesamt 17 geschossenen Toren und nur 2 Gegentoren in den letzten vier Spielen. Zudem kann sich der Verein über den Klassenerhalt seiner zweiten Mannschaft freuen. In der kommenden Woche trifft Spittal auf den SAK, wo sie ihre Siegesserie fortsetzen möchten.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

„Ab der 15. Minute haben wir alles im Griff gehabt und die Tore gemacht. Das war ein sehr gutes Spiel meiner Jungs. Gratulation an meine Jungs!“

Die Besten: Bleiburg: Martinovic (Mittelfeld); Spittal: Kostanjsek, Brükk (Mittelfeld)

Details

