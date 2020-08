Wieder 4 Tore! Magdalen bombt auch gegen Maria Gail

Details Sonntag, 16. August 2020 00:06

Der Magdalener SC wird zu Fug und Recht als Team der Stunde bezeichnet, binnen einer Woche erzielte die Truppe von Trainer Manuel Prettenthaler sagenhafte 14 Treffer in drei Pflichtspielen. Malta kassierte in der Meisterschaft und im KFV-Cup 10 Stück, der SV Falle Maria Gail musste ebenfalls viermal unplangemäß den Kickoff ausführen.

Marko Modic- Festspiele



Wieder einmal benötigte Magdalen einen Gegentreffer als Aufwecker, ehe die Zahnräder in sich griffen. Bereits in der zweiten Minute gingen die Gäste aus dem nahen Maria Gail in Front, als Tician Hauswirth Abstimmungsprobleme der Magdalener Abwehr zu seinen Gunsten nützte.

Magdalen benötigte nicht lange um auszugleichen. Es war wieder der Torschütze vom Dienst, Marko Modic der ebenfalls eine Situation nützte, wo die gegnerische Abwehr nicht restlos glücklich aussah. Danach blieb das Spiel offen, ehe wiederum Modic die Heimischen in Führung brachte. Der Angreifer versetzt dabei einen Gegner und schließt in die lange Ecke ab (35.).



Vor der Pause gab es noch Aufregung um gelbrot für Andreas Orter (Magdalen), aus Sicht der Gastgeber eine sehr harte Entscheidung des ansonsten ausgezeichneten Spielleiters Edis Skalic.





Maria Gail kann die numerische Überlegenheit nicht umsetzen





Nach dem Seitenwechsel übernahm die Elf von Neven Ilic wohl das Kommando, rund um den Strafraum Magdalens war dann aber Endstation. Die Gäste fanden kein Mittel um den von Jure Krnjic organisierten Abwehrriegel zu knacken. Magdalen setzte nun auf Konter, wobei das vorentscheidende 3:1 sich Maria Gail selbst zuschreiben konnte. Zwei Abwehrspieler liefen zusammen, freie Bahn für Marko Modic der alleine vor dem Tor keine Probleme hatte. Nur die Pause verhinderte einen lupenreinen Hattrick des Angreifers, der die Corona-Pause sichtlich für seine Fitness nützte.



Das 4:1 durch Daniel Sevo war schon eine Draufgabe gegen ein Maria Gail, das seine Abwehr bereits auflöste. Mit diesem Endstand ging es wieder in die Kabinen.



Stimme zum Spiel:

Manuel Prettenthaler (Trainer Magdalen): „Bei uns läuft es auch deshalb gut, weil wir breiter aufgestellt sind als vorige Saison. Das Team spielte heute auch für unsere Nummer 12, Phillip Langer, der eine ganz schwere OP in Wien hinter sich hat und wir alle hoffen, dass er bald wieder bei uns ist!“



Die Besten: Jure Krnjic (IV) Marko Modic (St)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten