Rothenthurn nach Sieg über den VSV alleiniger Leader

Details Montag, 10. August 2020 11:10

Nach zwei absolvierten Runden führt der SV Rothenthurn bereits alleine mit dem Punktemaximum die Tabelle an. Im direkten Duell gegen Meisterschaftsmitfavoriten Villacher SV siegte die Elf von Marjan Florjancic 3:1, musste aber insbesondere in der zweiten Hälfte gehörig um den vollen Erfolg zittern.



Rothenthurn erwischt den besseren Start





Die Heimischen setzten sich schnell in der Hälfte des Gegners fest und es dauerte nicht lange bis der Ball erstmals im Tor von Andreas Sternig zappelte. Christof Piwonka nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und brachte seine Farben in Front.



Der VSV kam in weiterer Folge nur behäbig in Fahrt, hatte aber auch nach einem Standard Aluminium-Pech. Erfolgreicher gestaltete sich der Versuch von Rothenthurn das Leder im Tor unterzubringen. Thomas Platzer trifft aus einem Freistoß aus rund 20 Metern schön in die Kreuzecke.





VSV drückt in der zweiten Halbzeit erfolglos auf eine Wende





Im zweiten Durchgang übernehmen die Villacher das Kommando, Rothenthurn fällt zurück. Es dauert auch nicht lange, bis Denis Kujundzic blauweiß auf 1:2 heranbringt. Der Villacher zog dafür aus der Distanz ab. Das genügte noch nicht und der VSV unternahm alles um den Score zu egalisieren. Da hatte aber Keeper-Routinier Rene Ramschak was dagegen und wehrte sämtliche Versuche ab.



Nachdem der VSV 30 Minuten mehr oder weniger am Drücker war, entschieden die Heimischen die Begegnung für sich. Ein Pass durch die Innenverteidigung hindurch fand den Weg zu Grega Gorisek, der noch den letzten Verteidiger wie Torhüter Andreas Sternig bezwang.



Alles in Allem ein zwar in der zweiten Hälfte erzitterter, aber nicht unverdienter Sieg der Hausherren, die nun glänzend in der Tabelle dastehen.



Stimme zum Spiel



Marjan Florjancic (Trainer Rothenthurn): „Wir sind nach einer starken 1. Hälfte etwas zurückgefallen. Es war insgesamt ein gutes Spiel, der VSV zeigte auch, warum er zu den Favoriten zählt.“



Die Besten: Thomas Wallner (IV) Rene Ramschak (Tor) Louis Christo Sallfeldner (MF)

