Maria Gail lässt Punkte im Aufstiegskampf liegen

Details Montag, 08. Mai 2023 08:41

In der 21. Runde der 1. Klasse B kam es zum Spitzenspiel zwischen SV Maria Gail und SV Arnoldstein. Für Maria Gail war das Spiel wichtig, damit man am Tabellenführer dranbleibt und eventuell noch die Chance auf den Aufstieg wahren könnte, sofern sich Rothenthurn irgendwann einen Umfaller leisten sollte. Zudem waren die Heimischen auf Wiedergutmachung aus, nachdem es im Hinspiel eine 1:0 Niederlage beim Aufsteiger setzte. Für Arnoldstein ging es im Spiel um nicht mehr viel. Man wird die Saison wohl im gesicherten Spitzenfeld beenden, daher kann man die letzten Runden befreit aufspielen um möglichst viele Punkte zu sammeln.



Torlose erste Spielhälfte

Die angereisten Zuschauer vor Ort durften sich auf ein packendes 1. Klasse Duell freuen, was auch beide Mannschaften aufbieten sollte. Für jedes Team gab es in den ersten 45 Minuten einige gute Chancen um in Führung zu gehen, diese wurden vorerst aber noch nicht genutzt von den Offensivabteilungen. Die Mannschaften zeigten ein schnelles Spiel auf hohem Niveau für die 1. Klasse, aber das einzig nennenswerte in der ersten Spielhälfte war dann leider nur eine Verwarnung auf Seiten des SV Arnoldstein, ehe der Unparteiische die Spielhälfte beendete und die Mannschaften zum Pausentee in die Kabinen schickte.



Späte Führung, noch späterer Ausgleich

Die zweiten 45 Minuten starten gleich nach wenigen Minuten bereits mit einem Treffer. In der 53. Minute fasst sich Ivan Krnjic ein Herz und erzielte mit einem tollen Schuss die 1:0 Führung für die Heimelf aus Maria Gail. Der SV Arnoldstein musste sich nun erstmal sammeln, schüttelte den Schock aber schnell ab und konnte in Minute 76 durch Dino Benic nach einem Standard den 1:1 Ausgleich erzielen. Nun schien es so, als würde das Spiel mit 1:1 enden, aber Klemen Velic erzielte in Minute 86 erneut einen Treffer für die Villacher und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Der Arnoldstein versuchte nun alles. Tauschte kurz vor Schluss nochmal zwei frische Offensivkräfte ein um noch den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste brachten das Leder nochmal in den Strafraum der Heimischen, im Spielergetümmel stand Amir Hodzic plötzlich frei und versenkte die Kugel zum umjubelten 2:2 Ausgleich im Kasten der Heimelf – 92. Minute.



Dragan Kunic (Trainer SV Maria Gail):

„Es war ein sehr gutes Spiel auf hohem Niveau für die 1. Klasse von beiden Teams. Wir hatten in der ersten Halbzeit 2-3 gute Chancen auf die Führung, diese aber nicht genutzt. Wir sind dann noch spät in Führung gegangen, hätten sicher gewinnen können, aber dann leider noch den Ausgleich bekommen. Alles in allem war es aber sicher ein gerechtes Unentschieden für beides Teams, wenn man das ganze Spiel sieht.“

