Malta mit wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 19:53

Wir schreiben die 22. Runde in der Meisterschaft der 1. Klasse B und der SV Malta empfing zum Heimspiel den SV Stockenboi. Für die Hausherren war es enorm wichtig in diesem Spiel zu punkten und bestenfalls sogar als Sieger den Platz zu verlassen, um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Der SV Stockenboi ist rechnerisch zwar noch nicht gerettet vor dem Spiel, dürfte mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.

Späte Pausenführung der Heimelf

Der Spielverlauf war der Tabellensituation geschuldet erwartungsgemäß ausgeglichen. Beide Teams war es zuerst wichtig die Defensive zu stabilisieren und wenig zuzulassen. Torchance waren im ersten Durchgang daher eher Mangelware und auch die spielerische Komponente war durchaus ausbaufähig auf beiden Seiten. Die Zuschauer dachten wohl schon an eine torlose erste Spielhälfte als Gregor Dorniz die Hausherren in der 42. Minute doch noch erlöste und zur späten 1:0 Führung im ersten Durchgang einnetzte.



Dorniz Dreierpack besiegelt Heimsieg

Die Gäste kamen in den zweiten 45 Minuten besser ins Spiel und glichen das Spiel bereits in Minute 51 mit dem Torerfolg durch David Basta aus. Wenig schockiert vom Ausgleich übernahm Malta nun die Kontrolle im Spiel und erarbeitete sich einige Chancen. In der 60. Minute war es dann erneut Gregor Dorniz, welcher die Heimelf erneut mit 2:1 in Führung brachte. Auf einer Führung mit nur einem Tor wollte man sich in Malta nicht verlassen und so versuchte man noch ein weiteres Tor zu erzielen. Wieder war es Gregor Dorniz, der in der 72. Minute seinen dritten Treffer am heutigen Tag schnürte und zum 3:1 Endstand für seine Mannschaft scorte. In der restlichen Spielzeit blieb es durchwegs ruhig, auch wenn man noch die ein oder andere Torchance für beide Teams vorfand. Mehr als ein paar Seufzer auf beiden Seiten sprang dabei aber nicht heraus.



Alfred Zagler (Trainer SV Malta):

„Wir haben heute verdient gewonnen. Das waren drei enorm wichtige Punkte für uns. Wir haben einen kleinen, der vielen wichtigen, Schritte Richtung unserem Ziel Klassenerhalt gesetzt und den Sieg geholt. In der ersten Hälfte passierte nicht viel, bis auf unserem Tor. In der zweiten Hälfte waren wir dann besser und haben verdient gewonnen. Alles in allem war es aber ein ruhiges Spiel.“



Der SV Malta fährt in der nächsten Woche zum Spiel gegen den FC Bad Kleinkirchheim und spielt dort erneut um drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Der SV Stockenboi empfängt die Mannschaft vom ATUS Nötsch und bittet diese zum Duell.

