Corona sorgt für erste Probleme - Spiele in der 1. Klasse C abgesagt

Details Freitag, 14. August 2020 15:25

Feiernde Menschen; junge Leute, die sich unantastbar fühlen und Coronaverharmloser sorgen bereits in der dritten Runde der Fußballmeisterschaft für Probleme. In der 1. Klasse C mussten gleich zwei Spiele abgesagt werden, da sich mehrere Spieler mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. Eine Mahnung an alle Fußballer und vor allem auch Fans der Vereine, denn wenn es so weitergeht, man sich nicht an die - wirklich leicht einzuhaltenden- Maßnahmen hält, wird die Fußballmeisterschaft wohl schon bald ein jähes Ende finden.

Erste Absagen von Spielen

"Auf Grund mehrerer positiv auf „Covid 19“ getesteten und in Quarantäne befindlichen Spieler beim GSC Liebenfels wird das Spiel in der 1. Klasse C gegen Oberglan verschoben", heißt es aus dem Bereich des Kärntner Fußballverbandes in aller Kürze. Auch die Partie Glanegg gegen Ebental musste in der 1C abgesagt bzw. verschoben werden.

