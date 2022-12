Solider zweiter Platz nach der Herbstsaison stimmt Reichenau-Trainer Markelic zufrieden

Details Freitag, 16. Dezember 2022 23:25

Die 1. Klasse C hat sich Anfang November in die Winterpause verabschiedet. Für den SC Reichenau/Falkert verlief dieser Saisonabschnitt durchaus erfolgreich. Mit 30 Zählern am Konto belegt die Mannschaft rund um Trainer Miroslav Markelic den zweiten Platz. Ligaportal hat Markelic nach der erfolgreichen Herbstsaison um ein Interview gebeten.

Ligaportal: „Miroslav, wie bewerten Sie die Mannschaftsleistung nach dem soliden zweiten Platz in der Hinrunde?“

Markelic: „Wir spielen bis jetzt wirklich eine gute Saison. Mit Optimismus gingen wir in die Saison, denn wir wussten, dass Qualität vorhanden ist. Zwar war am Anfang nicht klar, wohin die Richtung gehen wird, doch spätestens nach dem dritten Spiel, einem Unentschieden gegen Launsdorf, war mir klar, die Mannschaft ist reif für einen Spitzenplatz. Wir haben uns gut entwickelt, Kampfgeist gezeigt und belegen nun verdienterweise diesen zweiten Platz.“

Ligaportal: „Die Winterpause dauert nun bis Ende März. Wie werdet ihr euch für die Rückrunde rüsten?“

Markelic: „Derzeit geht jeder für sich individuell laufen. Dafür haben wir eine App, wo wir uns gegenseitig pushen können und so gute Leistungen hervorrufen. Ende Jänner starten wir dann auch wieder mit dem Fußballtraining. Ab da an wird auch ab und zu ein Fitnesstrainer dabei sein, der mit uns Kraftsessions durchführen wird.“

Ligaportal: „Besteht auf irgendeiner Position Handlungsbedarf? Werden sich neue Spieler dem Verein anschließen?“

Markelic: „Wir haben bereits zwei Anfragen für Spielerzugänge erhalten. Momentan sind wir aber sehr gut aufgestellt mit vielen jungen Spielern, worauf wir den Fokus legen. Größere Kaliber wollen wir keine verpflichten, sondern mit unseren Jungen arbeiten.“

Ligaportal: „Der SC Reichenau konnte sich in der Hinrunde im Spitzenfeld etablieren. Wie wollt ihr in der Rückrunde agieren? Spielt ihr für den Aufstieg?“

Markelic: „Unser Ziel ist es nicht, Meister zu werden, sondern wirklich einen Fußball mit Herz, Leidenschaft und Ehrgeiz zu spielen. Das sind die drei Komponenten, die ich von der Mannschaft fordere. Wie bereits erwähnt liegt der Fokus auf der Ausbildung und Entwicklung des Nachwuchses. Wenn dabei der Aufstieg passieren sollte, nehmen wir dies natürlich auch gerne so hin.“

Ligaportal: „Was denken Sie, wer wird am Ende um den Aufstieg kämpfen?“

Markelic: „Launsdorf, wir, Glanegg – ich denke in dieser Reihenfolge wird sich die Tabelle am Ende der Saison lesen lassen. Launsdorf hat im Herbst meiner Meinung nach am meisten überzeugt.“

Markelic: „Abschließend möchte ich noch dem gesamten Ligaportal-Team ein Dankeschön aussprechen. Durch die neutrale und ausgezeichnete Berichterstattung lasst ihr den Fußball im Unterhaus aufleben und macht ihn für die interessierten Leser sehr attraktiv. Ich wünsche allen schöne Feiertage.“

Für diese Lobesworte bedankt sich das Ligaportal-Team recht herzlich und gibt die Wünsche gerne zurück!