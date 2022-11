1. Klasse C - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Samstag, 26. November 2022 10:00

Nach 15 gespielten Runden ging auch die 1. Klasse C in die Winterpause und auch in dieser Liga war wieder einiges los. Der Ball zappelte insgesamt die Herbstsaison über 463 mal im Netz, was für den neutralen Zuschauer ein Traum ist. Die 15 Teams in dieser Liga lieferten sich teilweise Duelle auf Augenhöhe. Einige Male waren aber auch klare Angelegenheiten dabei.

Die Spitzenteams: Launsdorf & Reichenau

Mit Mitte November steht ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse C der SC Launsdorf mit 33 Punkten aus 15 Spielen. Vor allem zum Ende der Herbstsaison konnten die Mannen von der Burg Hochosterwitz mit einigen Kantersiegen vollends überzeugen. Beachtlich dabei ist auch, dass sie nur insgesamt neun Gegentore gefressen haben und somit die beste Defensive der Liga stellen. Die Offensive überzeugt mit 49 Toren, dem besten Wert der Liga, ebenfalls. Auch vorne mit dabei ist der SC Reichenau/Falkert, der mit nur drei Punkten Unterschied der erste Verfolger von Launsdorf ist. Die Mannschaft südlich der Turracher Höhe stellt den besten Torjäger in der 1. Klasse C. Arnold Freissegger führt diese Liste mit 22 Toren an.

Im Tabellenkeller: Metnitztal & Wörthersee

So rosig es bei den Teams an der Spitze aussieht, so düster geht es am anderen Tabellenende zu. Dort befinden sich mit acht Punkten die KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach und der SV Oberes Metnitztal mit neun Punkten auf den Rängen 14 und 15. Ganze zehn Niederlagen mussten die beiden Teams einstecken. Bis vor kurzem war auch noch der ASKÖ Gurnitz mit von der Partie, doch nach vier Siegen in fünf Spielen im Herbst konnten sie den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen. Obwohl die beiden Teams in der Tabelle ganz unten stehen, beherbergen sie weder die schlechteste Offensive noch Defensive. Der Titel der schwächsten Offensive geht nämlich an den HSV Klagenfurt, der nur 18 mal treffen konnte, während die schwächste Defensive mit 50 Gegentoren in St. Urban daheim ist.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Viele Matches in dieser Herbstsaison waren richtige Hingucker. Wie bereits erwähnt, konnte der SC Launsdorf einige Kantersiege einfahren. So mussten in Runde 15 und 16 der HSV Klagenfurt und der SV Oberes Metnitztal dran glauben, als Launsdorf den beiden Teams zusammen 13 Treffer einschenken konnte. Doch nicht immer war es so eindeutig, oft gab es auch knappe Kisten. In Runde neun trennten sich beispielsweise die SK Treibach Juniors und der SC Reichenau mit einem spektakulären 5:5-Unentschieden. Eine Runde davor gelang es dem Friesacher AC einen 3:0-Rückstand gegen den SC Kappel noch in einen Sieg umzuwandeln. An Spannung hat es in dieser Liga definitiv nicht gefehlt.

Blick ins Frühjahr

Sieht man sich die Leistung der Mannschaften in der Herbstsaison an, zählt der SC Launsdorf definitiv zu den Titelkandidaten. Aber auch die anderen werden sicher noch ein Wörtchen mitzureden haben, denn bis zum siebten Platz sind die Mannschaften noch in Reichweite. Für die Vereine im Tabellenkeller wird es hingegen schwierig dort rauszukommen. Derzeit sieht alles nach einem Zweikampf um den Abstieg aus. Die Vorzeichen stehen auf jeden Fall gut auf eine spannende Rückrunde.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!