Sensationssieg von Moosburg in St. Veit wurde teuer erkauft!

Details Sonntag, 29. August 2021 20:04

Die gute Serie von SC St. Veit seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gastgeber verlor gegen SV WellCard Moosburg mit 0:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. St. Veit-Torhüter Rene Robitsch sah rot, was den Gästen zwar in die Karten spielte, aber die tolle Leistung nicht schmälert. Allerdings gibt es auch zwei Verletzte nach dem Spiel.

Eine rote Karte mit Folgen für beide Teams

Favorit St. Veit war von Beginn an erwartungsgemäß das dominierende Team, Moosburg stand aber sicher und ließ hinten erstaunlich wenig zu. In der 34. Minute kam es dann zur prägenden Szene für das gesamte Spiel. Lochpass auf Stefan Hamers, Keeper Robitsch kommt raus, beide im Sprinttempo, Robitsch erwischt Hamers im vollen Lauf. Konsequenz: Rot für den Keeper und Hamers musste mit der Rettung vom Platz gebracht werden, es gibt Befürchtungen nach schweren Bänderverletzungen am Knöchel.

Der Gameplan von St. Veit war damit Makulatur, Moosburg-Trainer Mario Loritsch wiederum musste den eben wieder genesenen Goalgetter Chigbogu Onuh viel früher als geplant bringen. Der Freistoß nach dem Rotfoul brachte nichts ein, dafür etwas später eine ähnliche Situation, diesmal wird Moreno Remskar auf die Reise geschickt und der bezwingt den zweiten Goalie Dejan Stosic.

Moosburg kontert St. Veit aus, noch ein Verletzter

St. Veit Trainer Florian Novak brachte in der zweiten Halbzeit alles was er auf der Bank hatte ins Spiel. Moosburg wiederum wollte trotz numerischer Überlegenheit St. Veit kommen lassen, lauerte auf Konterchancen. Die Hausherren konnten den Mann weniger zwar so kompensieren, als dass sie nach wie vor oft in die Moosburger Hälfte kamen, viele Chancen generierten sie aber nicht mehr. Die Taktik von Moosburg ging auf, Onuh und der ebenfalls eingewechselte Sebastian Sagmeister trafen im Finish zum sensationellen 3:0-Sieg. Bitter für Moosburg: Nicht nur Hamers, sondern auch Marco Divo könnte sich schwer verletzt haben, es besteht Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Stimme zum Spiel

Mario Loritsch (Trainer Moosburg): "Die rote Karte spielte uns wohl in die Hände, aber nur darauf lässt sich unser Sieg nicht kleinreden. Leider können wir uns angesichts des hohen Preises gar nicht so recht darüber freuen."

Die Besten (Moosburg) Onuh & Remskar (St).







Ligaportal wünscht den beiden verletzten Spielern eine milde Diagnose und einen günstigen wie raschen Heilungsverlauf!

1. Klasse C: SC St. Veit – SV WellCard Moosburg, 0:3 (0:1)

38 Moreno Remskar 0:1

77 Chigbogu Onuh 0:2

86 Sebastian Sagmeister 0:3

