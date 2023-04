Nach Pausenrückstand: Treibach holt den Last-Minute-Sieg

Details Montag, 10. April 2023 19:55

Auch am Ostersonntag wurde in Kärnten viel guter Fußball gespielt. Die 1. Klasse C hatte in der 20. Runde noch das Match zwischen den SK Treibach Juniors und dem SV Steuerberg auszutragen. Nachdem die Zuseher die Osterfeierlichkeiten abgeschlossen hatten, durften sie sich über eine brisante Sonntagspartie freuen, welche mit einem späten Treffer das bessere Ende für Treibach hatte.

Steuerberg geht in Führung

Bei kalten Temperaturen begann die Partie eher zerfahren, mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die Teams brauchten ein wenig bis sie ins Spiel fanden. Dann war aber die 20. Minute angebrochen, in welcher sich dies änderte. Mit einem guten Schuss brachte Manuel Egger seine Auswärtsmannschaft aus Steuerberg in dieser Minute nämlich in Führung. Kurz dachte man, die Partie würde nun Fahrt aufnehmen, stattdessen blieb sie genauso zerfahren wie zuvor. Bis zur 54. Minute zückte der Schiedsrichter insgesamt fünf Mal den gelben Karton. In der 42. Minute bekam Treibach dann noch einen Elfer zugesprochen, welcher aber kläglich vergeben wurde. So ging Steuerberg mit einer knappen 0:1-Führung in die Pause.

Treibach kommt besser ins Spiel

Es dauerte lange, bis nach der Halbzeit das Spiel wieder etwas an Fahrt aufnahm. Gute 30 Minuten in Hälfte zwei gelang es keiner Mannschaft, entscheidend vor das gegnerische Tor zu kommen. Doch als die Schlussviertelstunde angebrochen war, änderte sich dies prompt. Treibach, welche zu diesem Zeitpunkt das Spiel in ihrer Hand hatten, schaffte in der 77. Minute den Ausgleich durch Konstantin Knafl und legte gleich danach durch Samuel Lauhard noch einen drauf. Die Partie war gedreht, aber Steuerberg ließ sich das nicht gefallen und schlug sogleich zurück. Julian Maurer erzielte in der 83. Minute den Ausgleich. Als dann alle dachten, das Spiel würde mit einem Unentschieden enden, packte Florian Napetschnig in der letzten Aktion noch einen 35-Meter-Weitschuss aus, welcher spektakulär den Weg ins Tor fand und somit die Partie zugunsten der Treibacher Jungs entschied, denn der Gegenstoß der Gäste bleib erfolglos. Somit holt sich Treibach die drei Punkte und verbessert sich auf Rang sechs. Steuerberg bleibt mit 19 Punkten aus 19 Spielen im unteren Tabellenfeld.

Kevin Schlosser, Trainer SK Treibach Juniors:

"Aufgrund der Tatsache, dass wir gut 80% Ballbesitz und die besseren Chancen hatten, war dieser Sieg trotz des Lucky-Punches schon verdient. Was mir jedoch Sorgenfalten bereitet, ist, dass wir unsere letzten vier Elfmeter alle verschossen haben. Vielleicht werden wir diese Woche mal eine Elfer-Trainingssession einlegen."

Der nächste Gegner für die Treibach Juniors wird nächste Woche der HSV Klagenfurt sein, während es Steuerberg mit der SG Wörthersee zutun bekommt.

