SG Wörthersee im Aufschwung! Auch gegen Glanegg schaut ein Punkt heraus

Details Montag, 08. Mai 2023 11:30

Am ersten Wochenende rollte in ganz Kärnten wieder der Ball. In der 1. Klasse C gab es viele interessante Begegnungen anzuschauen. So auch jene zwischen dem Vorjahresaufsteiger, der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach, und dem SV Glanegg. Aufgrund der Tabellenplatzierungen waren die Gäste zu favorisieren, jedoch gelang es den Mannen vom Wörthersee, welche derzeit den vorletzten Platz belegen, einen Punkt gegen die Glantaler herauszuholen.

Schneller Treffer der Gastgeber wird von Glanegg überboten

Die SG Wörthersee befindet sich derzeit in einem kleinen Aufschwung. Bis Mitte April belegte der Verein noch den letzten Rang in der Tabelle der 1. Klasse C. Seit der 22. Runde sind die Mannen vom Wörthersee jedoch ungeschlagen und können einen Punkt gegen den HSV Klagenfurt und drei gegen den SV Oberes Metnitztal vorweisen. Mit diesen Gedanken starteten die Gastgeber also in die Partie und münzten dies sogleich in einen Treffer um. Alexander Percher traf schon in Minute sechs das erste Mal das Netz. Dann zeigten aber die Gäste aus Glanegg was sie draufhatten und schlugen doppelt zurück. Zuerst netzte Elman Aliyev in Minute 21, ehe Christian Haslauer in Minute 30 zur Führung einschob. Beide Treffer gingen Fehler der Heimdefensive voraus. Dieses 1:2 war sogleich auch der Pausenstand.

Ausgleich in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit startete weniger brisant wie die erste. Es dauerte lange, bis die beiden Teams wieder ins Spiel fanden. Doch dann in Minute 85 waren es die Gastgeber vom Wörthersee, die eine Chance in der Schlussphase zum Ausgleich verwerteten. Ammar Kabaklija war der umjubelte Torschütze dieses Treffers. In weiterer Folge passierte in dieser Begegnung nichts mehr. Ein 2:2-Unentschieden war schlussendlich das, was nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel stand. Somit holt die SG Wörthersee nun den fünften Punkt in drei Spielen, distanziert sich ein wenig vom Tabellenletzten Oberes Metnitztal und rückt dem SV St. Urban auf Platz 13 ein wenig näher. Glanegg bleibt hingegen im gesicherten Spitzenfeld auf Rang sechs stehen.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK-Wörthersee/AUTS Pörtschach:

„Wir sind sehr froh über diesen Punkt, denn Glanegg war schon eher spielbestimmend. Unser Fight bis zum Schluss hat sich aber durch den Ausgleich dann bezahlt gemacht. Zwar sind wir nun seit drei Spielen ungeschlagen, aber leider gewinnen die Gegner über uns auch. In den letzten sechs Spielen, darunter auch das direkte Duell gegen St. Urban, wollen wir nochmal alles geben. Aufgegeben wir nur ein Brief!“

Bereits nächste Woche geht es für die beiden Teams im laufenden Ligabetrieb weiter. Die SG Wörthersee muss auswärts gegen den SC Reichenau ran, während Glanegg in einem Heimspiel auf Moosburg trifft. Beide Mannschaften haben also eine schwierige Aufgabe vor sich.

