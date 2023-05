Ungeschlagen-Serie gerissen! Gurnitz verpasst Launsdorf knappe Niederlage

Details Montag, 22. Mai 2023 13:01

Der SC Launsdorf wird ganz klar als heißester Titelaspirant in der 1. Klasse C gehandelt. Grund dafür ist eine lange Serie von ungeschlagenen Spielen, die die Hochosterwitz-Kicker in dieser Saison aufgestellt haben. Ganze 15 Spiele lang verloren sie kein einziges Match und stehen damit klar als erster in der Tabelle da, die Meisterschaft ist so gut wie fix. An diesem Wochenende hatte der ASKÖ mexlog Gurnitz aber was dagegen, dass Launsdorf seine Serie noch weiter ausbaut. Sie verpassten ihnen die erste Niederlage seit dem 24. September.

Keine Niederlage noch auf heimischem Rasen

Der SC Launsdorf schaffte bis zu dieser Runde ein Kunstwerk, das keiner in dieser Liga geschafft hat. Auf heimischen Platz hagelte es nämlich noch keine Niederlage. Der letzte Gegner, gegen den der SC Launsdorf, allerdings auswärts, eine Niederlage einstecken musste, hieß im September Kappel. Zwei Wochen danach schlug man den ASKÖ Gurnitz mit 2:1. Im Rückspiel, in dem 120 Fans erschienen sind, sollte dies aber anders sein. Die erste Halbzeit der Begegnung verlief noch relativ ruhig. Beide Teams tasteten sich heran und riskierten wenig, um nicht in die Gefahr eines Gegenangriffes zu laufen. Folge: ein 0:0 zur Pause mit einer überschaubaren Anzahl an Highlights.

Golden Goal für Gurnitz

Als der zweite Durchgang angepfiffen wurde, nahm Gurnitz ein wenig mehr Risiko. Dies sollte dann bald auch belohnt werden. Nihad Alicajic brachte die Kugel in der 65. Minute nach einem Eckball im Netz der Launsdorfer unter und bescherte seinem Team die Führung in diesem taktischen Match. Bis zum Ende fand kein Ball mehr den Weg ins Netz und nach jeweils zwei gelben Karten auf jeder Seite wurde die Partie nach 90 Minuten auch schon abgepfiffen. Gurnitz gelang also etwas, was keinem in dieser Saison bisher gelungen war nämlich dem SC Launsdorf eine Heimniederlage zu bescheren. Damit steht die Elf aus der Klagenfurter Gegend nun auf Platz acht. Launsdorf braucht trotz diesem Punkteverlust keine Angst haben, den ersten Rang in der Liga so schnell zu verspielen.

Alfred Roth, Trainer ASKÖ Gurnitz:

„Trotz der Tatsache, dass Launsdorf den Titel so gut wie in der Tasche hatte, war es ein hart umkämpftes Spiel, das sie gewinnen wollten. Unsere defensive Taktik ging aber gut auf und offensiv lief es dann auch. Wenn unsere Mannschaft zusammenbleibt und so spielt wie im Frühjahr, kann es für uns noch weit gehen. Die Ziele sind nun noch so viele Punkte wie möglich zu holen und auf viele junge Spieler zu setzen.“

Der nächste Gegner vom ASKÖ Gurnitz heißt am nächsten Samstag Steuerberg. Launsdorf spielt am Sonntag auswärts gegen Liebenfels.

