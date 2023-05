Klare Sache! Kappel gibt sich gegen Tabellenletzten Metnitztal keine Blöße

Details Dienstag, 30. Mai 2023 09:34

Die Schlussphase der Saison 2022/23 ist angebrochen und damit entscheidet sich auch, wer im nächsten Jahr auf- und absteigt und wer in der Liga verbleibt. In der 1. Klasse C wird der SC Raika Kappel im nächsten Jahr sicher wieder aufspielen, er befindet sich nämlich im Mittelfeld der Tabelle. Ganz anders sieht es beim SV Oberes Metnitztal aus. Der Verein aus dem Metnitztal liegt auf dem letzten Rang der Tabelle und die Nicht-Abstiegsplätze befinden sich in weiter Ferne. Diese beiden Teams trafen am Wochenende aufeinander und das Match endete mit 6:0 klar für den SC Kappel.

Dominante erste Hälfte von Kappel

Die Gastgeber legten vor gut 110 Zusehern am heimischen Sportplatz gleich schwunghaft los, in Minute zehn wurde nämlich der Ball schon das erste Mal im Netz verwandelt. Stefan Stampfer war der Torschütze zum 1:0. Dann ging es im Fünf-Minuten-Takt weiter. Zuerst traf Luka Prasnikar in der 15. Minute, ehe Stefan Stampfer in der 20. schon seinen Doppelpack schnüren konnte. Die völlig überforderten Metnitztaler fingen sich auch in weiterer Folge viele Gegentreffer ein. Zwei Minuten nach dem 3:0 netzte Tobias Drobesch und nach einer halben Stunde noch David Körbler. Der Torschütze zum 6:0, und sogleich auch dem Pausenstand, war dann Simon Groicher in Spielminute 41.

Keine Tore mehr in Durchgang zwei

Sechs Tore in Halbzeit eins – perfekt für den SC Kappel und ein Desaster für den SV Oberes Metnitztal. Das Spiel war also schon entschieden, deshalb mussten die Gastgeber nicht mehr viel fürs Spiel tun. Sie schalteten ein paar Gänge zurück, konzentrierten sich auf die Defensive und wechselten auch ein wenig. In den zweiten 45 Minuten fiel kein Tor mehr, es blieb beim 6:0. Damit platziert sich der SC Kappel auf den neunten Tabellenrang. Der SV Oberes Metnitztal wird aller Voraussicht nach nächste Saison in der 2. Klasse seine Spiele bestreiten müssen. Zwar ist der vorletzte Tabellenplatz noch möglich, wahrscheinlich ist aber, dass in der 1. Klasse C zwei Teams absteigen.

Walter Bischof, Sektionsleiter SC Kappel:

„In diesem Match hatten wir den Gegner von Anfang an im Griff und das trotz der Tatsache, dass wir viele Verletzte und gesperrte Spieler hatten. Alle Tore in Hälfte eins waren schön gespielte Treffer. Im zweiten Durchgang mussten wir nicht mehr vorne anlaufen und so haben wir einen Gang zurückgeschalten. Ziel für die nächste Saison ist es, wieder voll anzugreifen und vorne mitzuspielen.“

Zwei Matches haben die Teams in dieser Saison noch zu bestreiten. Kappel spielt nächsten Sonntag gegen Glanegg, die Metnitztaler erwarten zuhause den Friesacher AC.

