1. Klasse D: Überblick Testspiele

1. Klasse D

Details Dienstag, 06. Februar 2024 17:00

Die mehr oder weniger kalten Temperaturen in Kärnten weisen auf eine ganz besondere Jahreszeit hin: den Winter. Von November bis März pausiert deshalb auch der Meisterschaftsbetrieb im Land. Damit die Teams über diese Monate hinweg aber trotzdem in Form bleiben, ist eine optimale Vorbereitung essenziell. Viele Vereine haben daher Testspiele gegen andere Mannschaften festgesetzt. Ligaportal gibt einen kleinen Überblick über die offiziell terminisierten Testspiele in der 1. Klasse D.

SV Gallizien

Ferlach ATUS (KL), Eisenkappel (ULO), Ferlach DSG (ULO), St. Veit (ULO), Rosegg (2B)

SV Bad St. Leonhard

Stiwoll (Stmk: Gebietsliga Mitte), Zeltweg II (Stmk: 1. Klasse Mur/Mürz A)

SV Ruden

Eberndorf (2C), Moosburg (1C), Völkermarkt (KL), Mittlern (ULO), Wietersdorf (2C), Globasnitz (1D)

TSV Preitenegg

Wolfsberg 1b (2D), St. Andrä/Lav. (ULO), Edelschrott (Stmk: 1. Klasse West), Eitweg (1D)

SG Rückersdorf/Klopeinersee

Maria Rain (2C), Mittlern (ULO), Moosburg (1C), Grafenstein (ULO), Eisenkappel (ULO)

SV Griffen

Köttmannsdorf 1b (2D), 2x Eitweg (1D), St. Paul (2C), SAK 1b (2D), Magdalensberg/Poggersdorf (2C), Krakaudorf (Stmk: Gebietsliga Mur), Wölfnitz (KL)

SC Globasnitz

Schiefling/St. Egyden (1B), St. Michael/Bl. (ULO), Haimburg (2C), Mittlern (ULO), Sele Zell (ULO), Eisenkappel (ULO), HSV Klagenfurt (1C), Tainach (1D), Ruden (1D)

SK Kühnsdorf

Mittlern (ULO), Krumpendorf/Pörtschach (1C), SAK 1b (2D), Maria Rain (2C), St. Andrä/Lav. (ULO)

SV Sittersdorf

-

SV Lavamünd

Wolfsberg 1b (2D)

SV Eitweg

2x Griffen (1D), St. Margarethen/Lav. (2C), St. Stefan (ULO), Preitenegg (1D)

SV St. Margareten/Ros.

Eberndorf (2C), Ferlach (ULO), Magdalensberg/Poggersdorf (2C)

SV Tainach

Haimburg (2C), Krumpendorf/Pörtschach (1C), Globasnitz (1D)

SV Maria Rojach

St. Michael/Bl. (ULO), Völkermarkt (KL), Wolfsberg 1b (2D)