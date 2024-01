Hinter den Erwartungen! Sittersdorf sieht noch Luft nach oben

1. Klasse D

Details Dienstag, 23. Januar 2024 17:00

Der Osten Kärntens beherbergt viele leistungsstarke Fußballmannschaften in verschiedenen Ligen. In der 1. Klasse D trägt der SV ASKÖ Sittersdorf seine Spiele aus. Die Unterkärntner konnten in der ersten Saisonhälfte 19 Punkte erzielen.

Blick nach vorne trotz nicht erfüllter Erwartungen

Der SV Sittersdorf belegt in der 1. Klasse D nach dem Herbst derzeit den neunten Rang. Sechs Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen bringen sie auf diese Position, die den Trainer der Sittersdorfer, Peter Kaschnig nicht ganz zufrieden stimmt: „Wir liegen, was den Tabellenplatz betrifft, hinter den Erwartungen. Das Ziel zu Beginn der Saison war es, einen Platz unter den ersten Fünf zu belegen. Was mich aber positiv stimmt ist die Entwicklung der jungen Spieler, damit bin ich sehr zufrieden.“ Nun gilt es für die Elf von Kaschnig, schon ein Auge in die kommende Saison zu werfen. „Der Blick ist nach vorne gerichtet, wir planen schon für die nächste Spielzeit. Im Frühjahr wollen wir aber trotzdem noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle gutmachen.“, berichtet er.

Verstärkungen & abwechslungsreiches Training

Über den Winter will sich der SV Sittersdorf auch personell ein wenig verstärken. „Mit Bojan Canacevic haben wir wieder einen neuen Stürmer aktiviert und zwei oder drei Ergänzungen folgen vielleicht noch bis zum Start im Frühjahr.“, erläutert der Sittersdorfer Coach. Neben dem neuen Wind in der Mannschaft soll auch das Training abwechslungsreich gestaltet werden. Training am Kunstrasenplatz, Einheiten mit einer Athletiktrainerin, diverse Testspiele sowie ein Trainingslager in Porec stehen bis Anfang April noch am Programm. „Das strikte Wintertraining am Asphalt ist Schnee von gestern.“, bringt Kaschnig noch humorvoll an.

Derby gegen Gallizien als Highlight

Der Wiederauftakt für den Meisterschaftsbetrieb nach dem Winter wird am ersten Aprilwochenende erfolgen. Dann stehen wieder viele spannende Matches am Programm, wobei Coach Peter Kasching abschließend eines ganz besonders hervorhebt: „Das Derby gegen Gallizien ist immer etwas besonders. Zum einen, weil es immer sehr aufregende Spiele gegen den Lokalgegner gibt, zum anderen natürlich auch, weil dieses Duell viele Zuseher auf unseren Platz bringt, was der Wirtschaft auch guttut. Deshalb hoffe ich, dass Bad St. Leonhard aufsteigt und uns dieses Duell erhalten bleibt.“ Das Rückrunden-Match gegen Gallizien findet in der letzten Runde am 8. Juni statt. Der erste Gegner für den SV Sittersdorf heißt St. Margareten.