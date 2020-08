Eitweg gewinnt gegen Sittersdorf im letzten Abdruck!

Details Montag, 24. August 2020 17:46

Vor zwei Wochen gab es lange Gesichter an der Koralm, als der SAK bei der Heimpremiere alle Punkte entführte. Diese Scharte wurde nun ausgewetzt, gegen ein noch ungeschlagenes SV Sittersdorf setzte sich der SV Eitweg mit 3:2 durch. Der siegbringende Treffer erfolgte im letzten Abdruck.

Grund zum Optimismus gab es für die Heimischen bereits im Vorfeld, weil Trainer Herwig Kreuzer erstmals in dieser Saison alle Spieler zur Verfügung standen. Urlaub & Verletzungen bedingten in den ersten drei Runden zahlreiche Ausfälle.

Keine Tore in der ersten Hälfte

In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab, richtige Torchancen waren Mangelware, lediglich auf Egon Britzmann trifft diese Generalbeschreibung nicht zu. Der Offensivmann von Eitweg vergab nach rund 25 Minuten die bislang beste Chance in dieser Begegnung.



Eitweg gibt Vorsprung aus der Hand und siegt noch im letzten Abdruck

Was in der ersten Hälfte an Torszenen fehlte, machte die zweite dann locker wett. Das 1:0 war ohnehin ein sehr sehenswerter Treffer. Adnan Zukic erkämpft sich auf der linken 16er-Seite den Ball, macht noch einen kurzen Haken und zirkelt das Leder mit dem Bananeneffet schön am chancenlosen Nemanja Jozic vorbei in die lange Ecke (54.).

Die letzte Viertelstunde lief schon, als Trainer Herwig Kreuzer Tobias Grundnig einwechselte. Der Youngster (17 Jahre) bedankte sich prompt artig bei seinem Coach indem er nach einem Gestocher auf 2:0 erhöhte! Die Vorentscheidung schien gefallen.

Sittersdorf kam aber binnen Minuten wieder zurück. Zuerst verwertet Christopher Hösel einen Elfmeter (81.), dann gelang Bojan Canacevic in der 87. Minute gar per Kopf der Ausgleich! Wieder schien der erste Heimsieg in höchster Gefahr, als Medin Mehmedovic nach tolelr Vorarbeit von Zukic doch noch seine Farben erlöste.

In Summe geht der Sieg von Eitweg in Ordnung, da die Heimischen doch etwas mehr für den Dreier investiert haben.

Stimme zum Spiel:

Herwig Kreuzer (Trainer Eitweg): „Wir haben da heute gegen einen sehr starken Gegner gewonnen. Jetzt wollen wir in Griffen nachlegen.“

Die Besten: Florian Schatz (DMf) & Dominik Liedl (IV) beide Eitweg

