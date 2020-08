Tainach fertigt St. Margarethen/L. mit 5:0 ab!

Details Sonntag, 23. August 2020 22:14

Der SV Tainach ist ein aufstrebender Verein und will in dieser Saison mit einer Top-5-Platzierung diese Rolle untermauern. Zusätzlich holte der Club mit Nevenko Vasiljevic einen versierten Experten der Kärntner Unterhaus’ an Bord. ASV St. Margarethen/L. war am Samstag kein Gegner wurde mit 5:0 abgefertigt.

„Eigentlich haben wir uns die Angelegenheit viel härter vorgestellt“, erzählt Tainach-Sportchef Damir Rasinger von der Begegnung, „aber vielleicht waren wir wirklich einfach so dominant.“

Jedenfalls machten die Gastgeber kurzen Prozess mit den Lavanttaler Gästen. Das 1:0 durch Mark Kern fiel früh (5.) und war ein sehenswerter Treffer. Der defensive Mittelfeldspieler ließ von der Außenbahn weg die Abwehr der Gäste wenig schmeichelhaft aussehen, ehe er Torhüter Thomas Glantschnig erstmals bezwang. Der Goalie konnte einem an diesem Abend leidtun, musste noch viermal den Ball aus dem Netz fischen.

Tainach dominierte weiter und kam kurz vor der Pause durch Johann Povoden zum bereits vorentscheidenden weiten Treffer

Tainach gibt St. Margarethen eine Packung mit

In der zweiten Halbzeit ging es dann in der Tonart weiter. Zunächst traf Klaus Anetitsch zum 3:0 (49.), ehe dann Rudi Kustec mit dem 4:0 dem Trainer ganz besondere Freude bereitete: Das Tor resultierte nämlich aus einer eben erst einstudierten Spielzug aus einem Eckball heraus. Im Finish traf noch Michael Lamp zum 5:0, eine ganz klare Angelegenheit also und Tainach führt als 3. nun das Verfolgerfeld in der Tabelle an.

St. Margarethen erreichte in der laufenden Meisterschaft wohl bereits 2 Punkte, das Problem bei den Lavanttalern ist trotz der 0:5-Pleite aber gar nicht so sehr in der Defensive zu suchen. Nach vorne geht wenig, die Elf von Arno Tatschl erzielte bislang erst zwei Törchen- zu wenig um vorne mitzuspielen.

Stimme zum Spiel

Damir Rasinger (Sportchef Tainach): „Wir konnten den Trainer gewinnen, da er die Herausforderung mit unserem Verein schätzt. Ich bin übrigens im Gegensatz zu anderen Stimmen in der 1D nicht der Meinung, dass Mittlern unantastbar ist!“

Die Besten: Marc Kern (DM) & Rudi Kustec (Vtre)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten