Lavamünd schickt Bad St. Leonhard mit einem 5:0 nachhause!

Details Sonntag, 08. August 2021 18:45

Im Spitzenspiel der Runde gewann der SV Lavamünd überraschend klar gegen den SV Leonhard mit 5:0. Auch wenn das Ergebnis nicht ganz den Spielverlauf widerspiegelt, der Sieg geht ohne Frage in Ordnung und zog die Elf von Horst Friesacher aus ihrer "Minikrise".

St. Leonhard dominiert die ersten 20 Minuten

In Lavamünd gab es im Sommer keine personellen Veränderungen, der eher verhaltene Saisonstart gepaart mit einigen Ausfällen ließen bereits Zweifel aufkommen, ob man nicht besser doch handeln hätte sollen.

Diese verflogen in den ersten 20 Minuten nicht, der Lokalrivale aus dem nördlichen Lavanttal bestimmte klar das Geschehen. Patrick Schlacher ließ in dieser Phase die beste Möglichkeit aus, schoss in die 5. Etage. Lavamünd-Trainer Horst Friesacher reagierte aber umgehend und stellte auf eine echte Spitze um.

Mit dem 1:0 lösen sich alle Selbstzweifel auf

Als erster trug sich Markus Tratter in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Sein Freistoß von rechts mit dem linken Fuß exekutiert fand den Weg ins lange Eck. Jetzt lief es besser für die Gastgeber und zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Thomas Pucher einen weiteren Treffer für Lavamünd. Die Flanke kam von Markus Tratter.

Bei Bad St. Leonhard ist der Ofen aus

Nach der Pause ging bei den Gästen gar nichts mehr. Die so spielstarke Elf von Daniel Münzer wirkte müde und konnte den nun einsetzenden Angriffen von Lavamünd nichts entgegensetzen. So kam es für den Tabellenführer nach zwei Runden noch ganz bitter: Manuel Ninaus schnürte einen Doppelpack (54./63.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Es handelte sich um zwei spiegelgleiche Treffer nach einem Konter. Pucher besorgte mit einem Elfer den Endstand (77.).

Lavamünd springt nach vor, St. Leonhard verliert die Tabellenführung

Im Klassement machte SV Lavamünd einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. Nach einem Unentschieden und einer Niederlage steht endlich der erste Saisonsieg für Lavamünd.

SV Bad St. Leonhard verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Leonhard.

Stimme zum Spiel

Horst Friesacher (Trainer Lavamünd): "Dieser Erfolg war Balsam auf unserer Seele. Er war einem etwas glücklichen Verlauf und unserer Effizienz geschuldet."

Die Besten (Lavamünd): Manuel Ninaus & Thomas Pucher (St.)

1. Klasse D: SV Lavamünd – SV Bad St. Leonhard, 5:0 (2:0)

23 Markus Tratter 1:0

42 Thomas Pucher 2:0

54 Manuel Gottfried Ninaus 3:0

63 Manuel Gottfried Ninaus 4:0

77 Thomas Pucher 5:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!