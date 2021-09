Sittersdorf triumphiert in Lavamünd

Details Sonntag, 05. September 2021 07:00

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SV ASKÖ Sittersdorf und SV Lavamünd an diesem siebten Spieltag. Das Spitzenspiel der Runde war in der ersten Halbzeit beinahe bereits für die Gäste entschieden, Lavamünd gab aber nie auf und konnte noch auf 2:3 herankommen. Sittersdorf konnte damit im direkten Duell Lavamünd überholen.

Ein Tripleschlag der Gäste

Sittersdorf gab gleich ordentlich Gas, drückte Lavamünd in die eigene Hälfte und kam so relativ schnell zu guten Tormöglichkeiten, die Jubeltrauben ließen nicht lange auf sich warten und folgten gleich in dreifacher Ausführung. Die Spielzüge zum 0:1 und 0:2 ähnelten sich, jeweils konnte sich das Offensivduo Bojan Canacevic & Bojan Popovic kreativ austoben und die Lavamünder Abwehr aushebeln. Das 0:1 erzielte so Popovic (24.), das 0:2 Christopher Hoesel, weil noch ein Lavamünder Fuß vor dem Torschuss von Canacevic im Weg stand. Allerdings in Form von Körperkontakt also resultierte der zweite Treffer aus einem Elfmeter. Der Angreifer sollte aber wenig später "seinen" Treffer bekommen. Da überlief er nach einem langen Ball alle Gegenspieler inklusive Torhüter Kevin Pucher. Mit 0:3 ging es in die Pause.

Lavamünd versucht noch alles für eine Wende

Lavamünd-Trainer Horst Friesacher hatte seiner Elf einiges in den Kabinen zu erzählen und nahm einige Umstellungen, inklusive einem Wechsel vor. Damit kamen die Heimischen sichtbar besser ins Spiel und einige der Gäste befürchteten schon ein Déjà-vu wie im Vorjahr, auch da brachte Sittersdorf eine Halbzeitführung nicht ins Trockene.

Allerdings startete Lavamünd seine Aufholjagd zu spät und musste auch noch zittern, als der Ball durch Popovic abermals hinter der Linie lag, Schiedsrichter Almir Puskar aber auf Hands des Stürmers entschied. Sittersdorf sah das hörbar anders. In der 70. Minute war Christopher Mikula nach einem Gestocher erfolgreich. Der Anschlusstreffer fiel dann nach einem schönen Spielzug durch dem eingewechselten Philipp Pansi (92.). Es war zu spät, unmittelbar danach pfiff der Referee ab.

Lavamünd fällt durch diese Niederlage direkt hinter Sittersdorf, bei einem Spiel mehr, zurück. Die genaue Position lässt sich wegen ungerader Spielanzahl und der Absage von Griffen : Haimburg erst in ein paar Wochen valide feststellen.

Stimme zum Spiel

Johannes Matschek (Trainer Sittersdorf): "Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt, in der zweiten uns nach einer Schwächeperiode wieder gefangen."

Die besten (Sittersdorf): (Hösel (OM) & Popovic (St)

1. Klasse D: SV Lavamünd – SV ASKÖ Sittersdorf, 2:3 (0:3)

24 Mario Popovic 0:1

29 Christopher Hoesel 0:2

31 Bojan Canacevic 0:3

70 Christopher Juergen Mikula 1:3

92 Philipp Pansi 2:3

