Alle Neune! DSG Ferlach überrollt Griffen!

DSG Ferlach hat die derzeitige Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SV Raika Griffen Rast das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 9:1 für Ferlach. Für Griffen war es das zweite Spiel in 48h, nachdem die Truppe Lokalrivalen Haimburg ein 0:0 abtrotzten, fiel sie gegen Ferlach komplett auseinander.

Vernes Durmisevic war es, der den Trefferreigen für die Gäste eröffnete (17.). Er verwertet dabei ein Zuspiel von Michael Krainer, in das er vor den Verteidigern hineingrätscht. Für das 2:0 von Ferlach zeichnete Christian Schweiger verantwortlich (36.). Mit dem 3:0 von Michael Krainer für DSG Ferlach war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.), daran änderte auch der Ehrentreffer für Griffen nichts. Zwei Spiele gegen Top-Teams der Liga in so kurzer Zeit war halt doch ein wenig des Guten zu viel.

DSG kratzt an einem zweistelligen Sieg

In der Tonart ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Admir Hadzisulejmanovic gelang ein Doppelpack (47./67.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Krainer (68.), sowie die beiden eingetauschten Marcel Schmautz (77.) & Cenric Krassnig (80.) schraubten das Ergebnis weiter auf 9:1 in die Höhe. Chancen für einen zehnten oder sogar für ein Dutzend Treffer waren gegeben. Griffen-Torhüter Andreas Vallant, der noch gegen Haimburg die 0 festhielt (0:0) konnte einem wirklich leidtun.

Griffen bleibt mit 8 Punkten weiter im grünen Bereich der Tabelle, von der Wohlfühlzone ist das Team von Peter Kaschnig aber noch einige Punkte entfernt. DSG Ferlach wiederum beißt sich ganz vorne fest, in den nächsten Wochen stehen Schlagerspiele gegen Bad St. Leonhard und Haimburg an. Dann wird sich weisen, wohin die Reise der DSG heuer geht.

Stimme zum Spiel

Mario Woschitz (Trainer Ferlach): "Es macht solchen Spaß derzeit, mit den Burschen zu arbeiten. Bei jedem Training, bei jedem Spiel ist die gute Stimmung spür- und fassbar."

Die Besten (DSG Ferlach): Michael Krainer (St.), Admir Hadzisulejmanovic (OM) & Vernes Durmisevic (St.)

1. Klasse D: SV Raika Griffen Rast – DSG Ferlach, 1:9 (1:4)

17 Vernes Durmisevic 0:1

36 Christian Schweiger 0:2

37 Michael Krainer 0:3

38 Mathias Preschern 1:3

40 Michael Krainer 1:4

47 Admir Hadzisulejmanovic 1:5

67 Admir Hadzisulejmanovic 1:6

68 Michael Krainer 1:7

77 Marcel Schmautz 1:8

80 Cenric Leon Krassnig 1:9

