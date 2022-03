Die DSG Ferlach lässt dem SAK 1b keine Chance

Details Sonntag, 27. März 2022 09:50

Die DSG Ferlach fertigte SAK 1b am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. DSG Ferlach hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der Spitzenreiter denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Nach einer halben Stunde war alles erledigt

Mit einem schnellen Doppelpack (20./25.) zum 2:0 schockte Jaka Jerina den SAK Klagenfurt 1b. Admir Hadzisulejmanovic brachte die DSG in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (31.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Rok Elsner das 4:0 zugunsten von DSG Ferlach (42.). Der dominante Vortrag von Ferlach im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Das halbe Dutzend wird voll

Julian Sparouz schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 5:0 für die DSG Ferlach weiter in die Höhe. Hadzisulejmanovic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Ferlach (83.) und setzte mit dem 6:0 den Schlusspunkt in dieser Partie. Mit dem Spielende fuhr Ferlach einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SAK 1b klar, dass gegen die DSG Ferlach heute kein Kraut gewachsen war.

Die DSG Ferlach konnte sich gegen den SAK Klagenfurt 1b auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Wer Ferlach besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte die DSG. Die bisherige Spielzeit von Ferlach ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt zwölf Siege und zwei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Ferlach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit 53 Gegentreffern ist der SAK 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Momentan besetzen die Gäste den ersten Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim SAK Klagenfurt 1b verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und sechs Unentschieden sind die Aussichten des SAK 1b derzeit alles andere als positiv. Der SAK 1b entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Am nächsten Sonntag reist die DSG Ferlach zum SV St. Margareten/Ros, zeitgleich empfängt der SAK 1b den SV Bad St. Leonhard.

1. Klasse D: DSG Ferlach – SAK Klagenfurt 1b, 6:0 (4:0)

83 Admir Hadzisulejmanovic 6:0

53 Julian Sparouz 5:0

42 Rok Elsner 4:0

31 Admir Hadzisulejmanovic 3:0

25 Jaka Jerina 2:0

20 Jaka Jerina 1:0