Vergebene Chancen auf beiden Seiten, unterm Strich aber ein gerechtes Remis zwischen Maria Rojach und Sittersdorf

Im ersten Ligaspiel der neuen Saison trennte sich Maria Rojach von SV Sittersdorf mit einem Remis. 2:2 lautete das Ergebnis am Ende, was dann unterm Strich auch ein gerechtes Ergebnis war. Beide Mannschaften hatten mit Stangenschüssen Pech und die Partie hätte so auch zugunsten beider Teams kippen können.

Maria Rojach vergibt Elfer

Die Heimelf vergab in der ersten Halbzeit die Chance vorzeitig in Führung zu gehen und vergab einen Starfstoß. Majlind Latifi brachte Sittersdorf dann in der 33. Minute ins Hintertreffen. Der Torwart der Gäste hatte den Ball, zögerte etwas, Latifi presste an und konnte dem Schlussmann den Ball zwischen den Beinen hindurch ins Tor schieben. Die passende Antwort hatte Aber Bojan Canacevic gleich parat, als er in der 35. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern zum 1:1usgleich traf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Aluminium rettet beide Teams

Christopher Mattl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SV Maria Rojach über die Linie (56.). Er traf per verwertetem Handelfmeter zur Führung für die Heimelf. Jetzt setzte Sittersdorf nach und hatte gleich zwei Mal Pech, als der Ball vom Aluminium auf den Platz zurückprallte. Aber auch Maria Rojach haderte mit einen Stanenschuss. Der SV ASKÖ Sittersdorf markierte aber in Minute 79 doch noch den Ausgleich, als Daniel Ruttnig nach einem Angriff über die rechte Seite einen Stanglpass, den der Tormann der Heimischen verfehlte, einschieben konnte. Maria Rojach ist somit zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit Sittersdorf.

Fazit: "Das Spiel hätte zugunsten von beiden Teams kippen können. Alles in allem ist das Unentschieden aber ein komplett gerechtes Ergebnis."

Die Besten: Lukas Wuggenig (IV) bzw. Daniel Rutnig (RM)

1. Klasse D: SV Maria Rojach – SV ASKÖ Sittersdorf, 2:2 (1:1)

79 Daniel Michael Rutnig 2:2

56 Christopher Rene Mattl 2:1

35 Bojan Canacevic 1:1

33 Majlind Latifi 1:0