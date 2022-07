Klopeiner See verliert erstes Kellerduell der Saison!

Details Samstag, 30. Juli 2022 10:20

Die Saison ist noch nicht alt und schon steht das erste Kellerduell am Programm. Obwohl die Platzierungen nach der ersten Runde noch gar keine Aussagekraft haben, könnten beim Verlierer dieser Partie schon erste Sorgenfalten entstehen. Nachdem die DSG-Mc-Donald’s Klopeiner See und der SV Raika Griffen Rast jeweils ihre Erstrundenspiele sowie Pokalduelle verloren haben und die Plätze 14 und 15 belegten, konnte sich Griffen mit diesem Sieg wieder ins Mittelfeld hieven.

Griffen mit fulminantem Start

Bereits von Beginn an wollte der SV Griffen das Spiel auf seine Seite lenken. Dies gelang auch, denn nach nur sieben Minuten klingelte es schon das erste Mal im Kasten. Gabriel Ehrlich traf sehenswert zum 0:1. Als in der 25. Minute Daniel Matzner nach der Vereitelung einer klaren Torchance vom Platz flog und der Referee auf den Elfmeterpunkt zeigte, erwarteten alle das zweite Tor. Doch wider aller Erwartungen wurde dieser Elfer vom Tormann gehalten. Lange passierte nicht viel am verregneten Fußballplatz in Stein im Jauntal - viele Torchancen der Gäste wurden stark von Rafael Katz im Tor pariert.

Nach 63 Minuten war der Bann gebrochen

Obwohl die Heimmannschaft zu Beginn der zweiten Hälfte auf den Ausgleich drückte, war es erneut Gabriel Ehrlich, der zum 0:2 durch einen Konter einschob. Kurz vor Ende kam die DSG Klopeiner See noch mal ran, Tobias Jernej beförderte das Leder zum verdienten Anschlusstreffer in die Maschen. Das Tor kam aber zu spät, Klopeiner See wollte zwar den Ausgleich, aber Griffen ließ sich dadurch nicht verunsichern und antwortete prompt mit einem schönen Treffer durch David Kostenko. Dieser setzte dann auch den Schlusspunkt in einer verregneten Partie, die mit 1:3 endete.

Aufgrund der aufziehenden Gewitterfronten war dieses Spiel übrigens das einzige, das an jenem Freitagabend zu Ende gespielt werden konnte. Die Parallelspiele in Sittersdorf und Ruden wurden aufgrund des Regens abgebrochen.

Karl Sommerauer, Trainer DSG Klopeiner See:

"Griffen hat sofort von Anfang an Druck gemacht und auch gleich das 0:1 gemacht. Dazu kam noch die rote Karte, die uns enorm geschwächt hat, und auch viele Eigenfehler machten uns das Leben schwer. In Halbzeit zwei hat uns dann das nötige Glück gefehlt. Meiner Mannschaft kann ich aber keinen Vorwurf machen. Bei diesem strömenden Regen haben sie trotzdem gekämpft und alles für ihr Team gegeben. Für mich persönlich wäre ein Abbruch keine schlechte Idee gewesen. Da uns in den kommenden Wochen einerseits durch die rote Karte und andererseits dadurch, dass wir mitten in der Urlaubszeit liegen, viele Spieler fehlen, müssen wir nun weiter von Spiel zu Spiel planen."