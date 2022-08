Angstgegner der letzten Saison besiegt! Globasnitz siegt daheim gegen St. Margareten.

Details Montag, 01. August 2022 11:20

Zwei Duelle waren es letzte Saison in der 1. Klasse D und zwei Mal verlor der SC Globasnitz gegen den SV St. Margareten im Rosental. Diesmal wollte Globasnitz es besser machen. Nachdem man gegen Tainach letzte Woche mit 2:1 verlor, wollten sie diesen Sonntag das erste Mal anschreiben. Etwa 120 Zuschauer sahen, wie die Heimmannschaft die Erwartungen erfüllte und St. Margareten problemlos mit drei Toren Unterschied schlug. Nach einer Gelb-Roten Karte, musste der Trainer der Gäste das Spielgeschehen von der Tribüne aus beobachten.

Minder spannende erste Halbzeit nimmt brisantes Ende

Es waren elf Minuten gespielt, als zum ersten Mal Philipp Diex traf. Nach weiteren 30 Minuten, in denen das Spiel bis auf ein paar Chancen der Heimmannschaft eher ruhig verlief, kam es kurz vor der Pause zu einer strittigen Abseitsentscheidung von Schiri Wali Zerak, welche durch die Diskussionen danach schließlich zu einer Gelb-Roten Karte für Nevenko Vasiljevic, den Trainer der Mannschaft aus St. Margareten führte. Er musste in weiterer Folge auf der Tribüne Platz nehmen.

Globasnitz dreht in Halbzeit zwei auf

Die zweite Hälfte begann gleich mit viel Schwung. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Philipp Diex zum 2:0-Spielstand. Als Andrej Rebernik den dritten Treffer und auch den Elfer zum Vierten verwandelt, war schön langsam alles klar für Globasnitz. Nur der Anschlusstreffer von Tilen Kralj korrigierte das Ergebnis des Spieles schlussendlich auf 4:1. Kurz vor Schluss gab es dann erneut Elfmeter für die Heimmannschaft, welcher dieses Mal aber vom Keeper Fodjo-Lali gehalten wurde. Bei drei Toren Vorsprung kurz vorm Schlusspfiff ist dies für den SC Globasnitz aber relativ egal.

Karl Franz Micheu, Trainer SC Globasnitz:

„Das Spiel war zu Beginn recht ausgeglichen. Nachdem die Gäste ein oder zwei Chancen zu Beginn hatten, haben wir aus einer unserer Möglichkeiten das 1:0 gemacht. In einer solchen Liga, in der alles möglich ist, ist so ein 1:0 natürlich gefährlich. Nachdem wir aber gleich nach der Pause die Zügel in die Hand genommen haben und das zweite und dritte Tor draufgelegt haben, waren wir abgesichert. Alles in allem bin ich sehr zufrieden über unsere Mannschaftsleistung. Auch gegen Rückersdorf nächste Woche wollen wir das Spiel positiv abschließen. Gegen den Absteiger aus der Unterliga wird’s sicher nicht leicht.“

In der dritten Runde warten die Sportfreunde Rückersdorf auf den SC Globasnitz. Die drei Punkte wollen sie wieder auf ihr Konto verbuchen. St. Margareten trifft auf den SV Sittersdorf. Nach dem abgebrochenen Match gegen Ferlach, werden es die Sitterdorfer den Gästen aus dem Rosental sicher auch nicht leicht machen.