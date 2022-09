Tainach fixiert Platz zwei! Erfolg zuhause gegen Sittersdorf

Details Montag, 26. September 2022 13:17

Für den Sportverein Tainach und den SV ASKÖ Sittersdorf ging es an diesem Wochenende wieder um wichtige Punkte in der 1. Klasse D. Die Kräfteverhältnisse waren vor der Partie klar verteilt, war doch Tainach oben in der Tabelle zu finden, musste sich Sittersdorf nach acht gespielten Spielen nur mit dem 13. Rang begnügen. Aufgrund der Witterung konnten beide Teams letzte Woche ihr Spiel nicht bestreiten, was die Mannschaften ausgeruht zu dieser Partie anreisen ließ. Tainach feierte schlussendlich einen Favoritensieg.

Tainach legt in Hälfte eins vor

Nachdem vor gut 120 Zusehern am Sportplatz in Tainach die Anfangsviertelstunde relativ ausgeglichen verlief, fingen die Gastgeber in weiterer Folge an, der Favoritenrolle gerecht zu werden. In der 21. Minute war es Rudi Kustec für den SV Tainach, der seine Mannen durch einen Schuss ins kurze Eck in Führung brachte. 14 Minuten später erhöhte Günther Zussner dann auch noch nach einem Fehler in der Sittersdorfer Defensive aufs, zu diesem Zeitpunkt verdiente, 2:0. Weiterhin waren es die Gastgeber, die noch einige Tormöglichkeiten zu verzeichnen hatten. Ein weiteres Tor wollte aber vor dem Pausenpfiff nicht mehr fallen.

Es wurde nochmal spannend

Der zweite Durchgang begann, wie der erste endete – Tainach hatte Chancen, auf 3:0 erhöhen, was aber nicht gelang. Stattdessen wurde es auf der anderen Seite brenzlich. Nachdem der Schiedsrichter in der 59. Minute auf den Elferpunkt zeigte, konnte Christopher Hösel diesen Strafstoß trocken verwerten und dadurch seine Sittersdorfer wieder in Reichweite von Punkten bringen. Der Anschlusstreffer brachte natürlich wieder Spannung in dieses Duell. Die Gäste bräuchten nur einen guten Angriff zu Ende spielen und schon wäre alles wieder egalisiert. Noch dazu kam, dass Tainachs Leistung in der zweiten Hälfte abnahm. Schlussendlich schaffte es Sittersdorf aber nicht, dies auszunutzen und wurde dafür im Endspurt noch bestraft. In der 93. Minute machte Michael Lamp den Sack zu und ließ seine Tainacher über die drei Punkte jubeln. Somit fixiert Tainach hinter dem SV Eitweg den zweiten Platz. Sittersdorf verweilt weiterhin mit sieben Punkten auf Rang 13.

Reinhard Grobelnig, Trainer SV Tainach:

„In der ersten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt und auch verdienterweise zwei Tore geschossen. Hätten wir aus unseren Topchancen noch ein oder zwei Treffer gemacht, wäre es in der zweiten Hälfte nicht mehr so gefährlich für uns geworden. Wir ließen die Gäste weiterhin im Rennen, auch aufgrund unseres Leistungsabfalls in Durchgang zwei. Trotzdem ging sich ein Erfolg aus, worüber ich froh bin. Generell schaut es zurzeit gut für uns aus und so soll‘s auch weiter gehen.“

Nächste Woche geht der SV Tainach wieder auswärts gegen den SV St. Margareten/Ros. auf Punktejagd. Diese abgesagte Partie von letzter Woche wurde auf Freitagabend verlegt. In der elften Runde, die ebenfalls nächstes Wochenende stattfindet, hat Tainach spielfrei. Sittersdorf spielt seine Nachtragspartie erst in zwei Wochen, muss aber am Wochenende gegen Tabellennachbarn Rückersdorf ran.