Punkteverlust für Spitzenreiter! Lavamünd kann Tainach zwei Punkte abluchsen

In der 1. Klasse D ging es an diesem ersten Aprilwochenende wieder heiß her. Ganz oben in der Tabelle duellieren sich derzeit der SV Tainach und die DSG Ferlach um den Platz an der Sonne. Während Ferlach mit einem 7:0-Kantersieg gegen Kühnsdorf nichts anbrennen ließ, musste sich der Sportverein Tainach mit nur einem Punkt zufriedengeben. Der SV Lavamünd konnte dem derzeitigen Spitzenreiter der 1. Klasse D zwei Punkte abluchsen und holte vor heimischer Kulisse ein akzeptables 2:2 heraus.

Zwei frühe Tore eröffnen die Begegnung

Am Sportplatz in Lavamünd versammelten sich an diesem Samstagnachmittag rund 200 Zuseher, die einen besseren Start ihrer Heimmannschaft sehen konnten. Früh in der Partie ging der SV Lavamünd in Führung, nämlich in der sechsten Spielminute durch Thomas Pucher, der einen Fehler in der gegnerischen Defensive ausnutze und zum 1:0 netzte. Doch Tainach ließ sich dies nicht gefallen und schlug sogleich zurück. Stefan Opietnik stellte in der elften Minute durch seinen Ausgleichstreffer wieder alles auf null. In weiterer Folge übernahm der SV Tainach das Kommando und hatte auch ein Chancenplus zu verzeichnen. Bis zur Halbzeit blieb es aber bei dem Zwischenstand von 1:1.

Später Elfer lässt Lavamünd jubeln

Nicht ganz so fulminant startete dann Halbzeit zwei. In dieser brauchten beide Teams etwas Zeit, bis sie wieder ins Spiel hineinfanden. Dann war es aber wieder der SV Tainach, der das Spiel in die Hand nahm und sich in der 62. Minute durch einen Treffer von Lukas Jeschonek selbst belohnte. Es sah also alles so aus, als würde der Tabellenführer der 1. Klasse D die drei Punkte mit nach Hause nehmen, doch kurz vor Schluss tat sich nochmal etwas in dieser Begegnung. Schon in der Nachspielzeit zeigte der Schiedsrichter Gerhard Meschnark auf den Elfmeterpunkt vor dem Kasten der Gäste. Thomas Tratar trat an, verwandelte diesen Strafstoß problemlos und brachte der Heimmannschaft somit einen Punkt ein. Die Mannschaft aus dem Lavanttal kann sich über einen späten gewonnen Zähler freuen. Tainach bleibt nun zwar am ersten Tabellenrang, jedoch bleibt Ferlach dem Team aus der Völkermarkter Gegend mit einem Punkt und einem Spiel weniger dicht auf den Fersen. Lavamünd rangiert derweil am zehnten Platz.

Peter Kienleitner, Trainer SV Lavamünd:

„Der Sieg war ein wenig glücklich, aber nicht unverdient. Wir sind gut in das Match mit einem frühen Treffer gestartet, danach haben wir aber den Gegnern das Spiel überlassen. Durch unsere Passivität wurden sie stärker. Wir konnten dann zum Schluss durch den Elfer Gott sei Dank noch ausgleichen. Dieser Punkteerfolg wird uns aber auch für die kommenden Partien motivieren, schließlich sind wir seit drei Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie fortsetzen.“

Diese Ambitionen kann der SV Lavamünd nächste Woche wieder unter Beweis stellen, wenn es gegen die Sportfreunde Rückersdorf geht. Der SV Tainach hat vor heimischer Kulisse den SV Griffen zu Gast.

