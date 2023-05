Gemeindederby im Jauntal! Sittersdorf siegt gegen Rückersdorf

Details Mittwoch, 17. Mai 2023 22:25

An einem eher unüblichen Spieltermin für die 1. Klasse D, nämlich einem Mittwochabend, fand in Sittersdorf diese Woche ein Gemeindederby statt. Am Abend vorm Feiertag trafen die Sportfreunde Rückersdorf und der SV ASKÖ Sittersdorf aufeinander. Die zwei Teams, die beide in der Gemeinde Sittersdorf beherbergt sind, lieferten sich ein knappes und spannendes Match, in dem die Elf aus dem Hauptort der Gemeinde schlussendlich als Sieger vom nicht mal ganz sechs Kilometer entfernten Sportplatz in Rückersdorf gingen.

Wechselnde Führung im ersten Durchgang

Wer sich am Mittwochabend eine actionreiche Partie ansehen wollte, war im Waldstadion in Rückersdorf genau richtig. Ungefähr 200 Zuseher genossen ihr Feierabendbier bei diesem Derby, das sogleich fulminant begann. Schon in der achten Spielminute zeigte Schiedsrichter Peter Heiss nach einer strittigen Szene auf den Elfmeterpunkt. Der Gästeakteur Mario Popovic ließ sich diese Gelegenheit nicht entgegen und netzte zum 1:0 für sein Team. Die heimischen Sportfreunde hatten aber dadurch nicht den Freude am Sport verloren und glichen prompt durch Klemen Ofic in Minute 13 aus. Weiters verlief die Partie relativ ausgeglichen, bis in der 37. Spielminute Johannes Planteu das zweite Mal das Netz für die Rückersdorfer traf und somit sein Verein mit einem Vorsprung in die Pause ging.

Sittersdorf kommt zurück und holt sich die drei Punkte

Aus den Kabinen kamen dann die Sittersdorfer besser. Sie agierten kämpferisch und wollten den Ausgleich erzielen. Dieser passierte dann schließlich in Minute 64 als Daniel Rutnig zum 2:2 abzog. Das Match war nun wieder auf null gesetzt, doch die Gäste gaben sich dadurch nicht zufrieden. In Minute 80 bekam dann erneut Mario Popovic die Gelegenheit durch einen Strafstoß, sein Team in Führung zu bringen. Gesagt, getan – er netzte zum 2:3, was sogleich auch der Endstand in diesem Gemeindederby war. Der SV Sittersdorf trat also mit drei Punkten im Gepäck die fünfminütige Heimreise an und platziert sich in der Tabelle dadurch auf Rang sechs. Die Sportfreunde Rückersdorf bleiben auf Platz zwölf.

Peter Kasching, Trainer SV Sittersdorf:

„Wir waren kämpferisch gut drauf, unsere Einstellung hat gepasst und deshalb haben wir dieses Derby heute meiner Meinung nach verdient gewonnen. So ein Sieg in einem Gemeindederby ist natürlich immer sehr prestigeträchtig. Nun wollen wir in den letzten Spielen der Saison unsere Mannschaft für die kommende Saison rüsten, den im Jubiläumsjahr des Vereins wollen wir den Aufstieg anstreben.“

Das nächste Spiel steht für den SV Sittersdorf am Samstag an. An diesem Tag trifft man zuhause auf den TSV Preitenegg. Die Sportfreunde Rückersdorf pausieren in Runde 27, bevor der nächste Gegner in einerhalb Wochen dann Kühnsdorf heißt.

