Nach Niederlage von Tainach: Ferlach krönt sich zum Meister

Details Sonntag, 21. Mai 2023 16:10

Am diesem vorletzten Samstag im Mai fiel schon die erste Entscheidung in der 1. Klasse D. Die DSG Ferlach hatte die Chance, sollte der SV Tainach sein Match gegen Kühnsdorf verlieren, sich mit einem Sieg gegen den SV Raika Griffen Rast zum Meister der 1. Klasse D zu krönen. Genau so kam es an jenem Samstagnachmittag dann auch: Ferlach nutzte den ersten Matchball, siegte mit 3:1 gegen Griffen, während Tainach sein Match, welches eine halbe Stunde später startete mit 0:1 verlor. Die Entscheidung ist gefallen: Die DSG Ferlach steigt in die Unterliga auf.

Ferlach ist sich über Matchball bewusst

Die 170 Zuseher, die an diesem Samstagnachmittag um 17 Uhr am Sportplatz der DSG Ferlach versammelt waren, wollten sich diesen Matchball ihrer Mannschaft natürlich nicht entgehen lassen. Auch die Mannschaft ging topmotiviert in das Duell gegen Griffen und konnte die Motivation schnell in einen Treffer ummünzen. Vernes Durmisevic verwandelte in der 17. Spielminute einen Freistoß sehenswert zum 1:0. Knapp zwanzig Minuten später erhöhte Julian Sparouz zum 2:0. Trotz einiger Ausfälle dominierten die Gastgeber diese Partie, die Gäste aus Griffen wurden in Durchgang eins noch nicht gefährlich.

Ligatitel wird in Hälfte zwei fixiert

In Hälfte zwei waren es wieder die Rosentaler, die den ersten Treffer erzielten. Diesmal war es Maximilian Melbinger, der in Minute 55 zum 3:0 netzte. Dieses Tor war die Entscheidung in diesem Matchballspiel. Der SV Griffen erzielte zwar knapp vorm Schlusspfiff durch David Kostenko noch einen Treffer, gefährlich wurde es für die DSG Ferlach aber nicht mehr. Das Match endete mit 3:1. Zu diesem Moment war aber noch nicht klar, wie das Match des SV Tainach ausgehen würde, da in Kühnsdorf noch 25 Minuten zu spielen waren. Als die Begegnung dort aber mit 1:0 für Kühnsdorf endete, gab es kein Halten mehr in Ferlach. Das Team, welches nach dem Schlusspfiff noch geschlossen auf dem Feld blieb und das Ergebnis der anderen Partie abwartete, konnte den Meistertitel nun ausgelassen feiern.

Glückwunsch an die DSG Ferlach zum Meistertitel in der 1. Klasse D!

Mario Woschitz, Trainer DSG Ferlach:

„Vielen Dank für die Glückwünsche! Wir freuen uns natürlich sehr über den heiß ersehnten Titel und den Aufstieg in die Unterliga. Trotz einiger Ausfälle haben wir es heute wieder geschafft, eine Topleistung an den Tag zu legen und die schwierige Partie gegen Griffen für uns zu entscheiden. Während dem Match haben wir den Spielstand der anderen Partie ausgeblendet, als wir dann aber 20 Minuten nach Abpfiff gesehen haben, dass der SV Tainach die drei Punkte nicht holt, konnten wir unseren Triumph ausgelassen feiern. Nächstes Jahr gehen wir dann topmotiviert und wahrscheinlich mit ein paar Verstärkungen in die Unterliga Ost.“

Das einzige Ziel der DSG Ferlach ist nun noch, ihren Goalgetter Michael Krainer zum Torschützenkönig zu machen. Ein Schritt dorthin kann in der nächsten Partie gegen den SV Eitweg gesetzt werden. Für Griffen ist der Klassenerhalt so gut wie fix. Sie können auch relativ unbeschwert in die nächste Begegnung gegen den SV St. Margareten gehen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei