Noch Plätze gutgemacht! Eitweg beendet die Saison nach Sieg gegen Sittersdorf auf Rang drei

Details Montag, 12. Juni 2023 06:49

In ganz Kärnten wurde an diesem Wochenende die letzte Runde der laufenden Spielzeit ausgespielt. So auch in der 1. Klasse D, in der in dieser 30. Runde der SV Eitweg und der SV ASKÖ Sittersdorf aufeinandertrafen. Beide hatten noch die Chance Plätze in der Endabrechnung gut zu machen, vor allem deswegen, weil die direkten Tabellennachbarn, der Globasnitz und St. Margareten, ihre Spiele verloren hatten. Am Ende durfte der SV Eitweg jubeln, die Lavanttaler gewannen die Partie mit 2:0 und sicherten sich dadurch Rang drei.

Treffer am Anfang

Vor einer mageren Kulisse von nur 23 Zusehern im Koralpenstadion in Eitweg, war es das Heimteam, das den besseren Start in diese Begegnung verzeichnen konnte. Schon in Minute drei gelang es Wolfgang Wölbitsch den Nachschuss einer Hereingabe im gegnerischen Netz unterzubringen, was die frühe Führung für Eitweg zur Folge hatte. Weiters verlief die Partie ausgeglichen, wirklich nennenswerte Szenen waren bis zum Halbzeitpfiff keine mehr vorzufinden.

Und Treffer am Ende

In den zweiten Durchgang startete Sittersdorf schwungvoller und wollte den Ausgleich erzielen. Dies schafften die Gäste, die bis zur 60. Minute die Oberhand hatten, aber nicht. Dann war es wieder der SV Eitweg, der die besseren Chancen zu verzeichnen hatte und schließlich glückte in der Schlussphase dann ein Konter, den Sedin Suljic kurz vor Abpfiff in das zweite Tor für seinen Verein umwandelte. Mit einem Treffer zu Beginn und einem am Ende sichert sich also die Lavanttaler die drei Punkte im Match um den dritten Platz.

Gerald Eberhardt, Trainer SV Eitweg:

„Wie erwartet traten die Gegner sehr stark auf. Wir schafften es aber, gut dagegenzuhalten und gingen gleich zu Beginn in Führung. Nachdem das Momentum im Laufe der Partie immer wieder wechselte, vollendeten wir kurz vor Schluss einen Konter zum Siegestreffer. Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft, die sie schon öfter in dieser Saison zu Tage legten. Es haben alle Spieler mitgezogen, wir trainierten fleißig und es ist eine gute Stimmung in Team. So kommt dieser dritte Platz zustande, der für uns aber dennoch sehr überraschend ist, vor allem wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt sind. Deshalb ein Kompliment an die ganze Mannschaft“

Durch diesen Sieg im letzten Spiel sichert sich der SV Eitweg Platz drei. Sittersdorf beendet die Saison auf Rang sechs.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei