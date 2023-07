Neun Tore! Aufregendes Cup-Duell zwischen Ruden und Völkermarkt

Details Sonntag, 23. Juli 2023 21:26

Die Vorfreude auf die neue Fußballsaison ist auch schon auf den Plätzen in Unterkärnten zu spüren. Bevor es aber in den Ligen wieder um alles geht, steht vorher noch die erste Runde des Villacher Bier/KFV-Cup am Programm. In dieser trafen am Sonntagabend der SV Union Raiba Ruden und der VST Völkermarkt aufeinander. Nachdem die Partie am Samstag aufgrund der Gewitterfronten verschoben werden musste, konnte am Sonntag problemlos gespielt werden. Am Ende setzte sich der Favorit aus der Kärntner Liga durch.

Völkermarkt zieht zu Beginn davon

1. Klasse D gegen Kärntner Liga – so lautete das Duell am Samstagabend am Sportplatz in Ruden. Rund 160 Zuseher haben um 18 Uhr den Weg auf den Fußballplatz gefunden und sahen gleich zu Beginn eine dominante Völkermarkter Mannschaft. Schon in der sechsten Spielminute ließ Raphael Kulterer das erste Mal das Netz zappeln, ehe es Ziga Anzelj ihm nur eine Minute später gleichtat. Frühe Führung für die Gäste aus der Kärntner Liga. Zehn Minuten später war es erneut Raphael Kulterer, der zum 0:3 erhöhte. Dann fing sich der SV Ruden ein wenig und konnte mit den Völkermarktern eine Zeit lang mithalten. In Minute 42, kurz vor der Pause, gelang dann noch Klemen Ofic per Freistoß der Treffer zum 1:3.

Nochmal fünf Treffer in Halbzeit zwei

Nachdem beide Teams wieder das Spielfeld betraten, war es wieder der SV Ruden, erneut in Form von Klemen Ofic, der den ersten Nadelstich setzte. In Minute 50 netzte er zum Anschlusstreffer. Kurz sah es so aus, als würden die Gastgeber wieder ran kommen, Dominik Theuermann hatte auch zweimal die Gelegenheit dazu, vergab beide jedoch kläglich. Lange ließen die Gäste aus Völkermarkt dann aber nicht mit sich spielen und machten in der Schlussphase alles klar. Raphael Kogoj, Ziga Anzelj und Valentin Safran brachten ihr Team weit in Front. Kurz vor Abpfiff traf Dominik Theuermann dann doch noch das Netz und markierte das Endergebnis von 3:6. Der VST Völkermarkt steht also in der 2. Runde des Cups.

Christian Schreiber, Trainer SV Ruden:

„Aufgrund vieler Ausfälle, vor allem in der Abwehr, war es für uns zu Beginn sehr schwer, ins Spiel zu finden. Drei Gegentreffer waren die Folge. Wir kamen dann immer besser in die Partie und kamen auf 2:3 ran. Die zwei vergebenen Möglichkeiten unsrerseits waren schließlich aber der Wendepunkt in der Partie – ein verdienter Sieg für Völkermarkt. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft, da sie gezeigt hat, dass sie – zumindest teilweise – mit einer Kärntner-Liga-Mannschaft mithalten kann. In der Liga wollen wir dann voll angreifen und eine Top-5-Platzierung erreichen.“

Zum Ligaauftakt in der 1. Klasse D heißt der erste Gegner für den SV Ruden Globasnitz. Völkermarkt hat sein erstes Match in der Kärntner Liga gegen den SV Donau Klagenfurt zu bestreiten.

