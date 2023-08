Sechs Treffer in einer Halbzeit! Preitenegg im Auftaktspiel gegen St. Margareten erfolgreich

Details Montag, 31. Juli 2023 19:07

Auch im Osten Kärntens startete die Fußballsaison 2023/24 an diesem Wochenende wieder aufs Neue. Dort kam es in der 1. Klasse D zum Duell zwischen dem TSV Preitenegg und dem SV St. Margareten im Rosental. Im letzten Jahr landete Preitenegg auf Rang acht und St. Margareten belegte den fünften Platz. Dennoch glückte der Heimmannschaft der bessere Start in die Saison – sie gewannen gegen die Rosentaler mit 4:2.

Schwunghafter Start der Ligapartie

Das Spiel am Sonntagnachmittag, dem ungefähr 220 Zuseher beiwohnten, startete gleich fulminant. Schon in der fünften Spielminute scorte Clemens Kreuzer nach einer guten Einzelaktion zum frühen 1:0 für die Gastgeber. Lange hielt dieser Vorsprung aber nicht, in der zehnten Minute wurde erstmals der Preitenegger Keeper, welcher an diesem Nachmittag aufgrund von Personalproblemen der Co-Trainer Eneo war, überwunden. Christoph Bergmann hieß der Torschütze. Noch in der Anfangsphase fiel dann auch noch das 2:1 durch Fabian Rogl in der 19. Minute.

Weiter geht’s in diesem Tempo

Auch nach dieser schwunghaften Anfangsphase nahm die Partie im weitern Verlauf nicht an Spannung ab. Fabian Rogl schnürte in Minute 33 seinen Doppelpack, ehe Belmin Nasic auf Seiten der Rosentaler den Anschluss wieder herstellte. Kurz vor der Halbzeit traf Clemens Kreuzer noch zum 4:2. Auch ein Elfer wurde den Gästen vor der Pause zugesprochen, dieser wurde jedoch vergeben. Das war aber dann auch alles Erwähnenswerte in dieser Partie, die zweite Halbzeit gab nicht mehr viel her. Das Match endete mit 4:2.

Christoph Eneo, Co-Trainer Preitenegg:

„Aufgrund von Torhüterproblemen musste ich selbst von Beginn im Tor starten, in einem Match, das am Anfang sehr zerfahren war. Es war ein ständiges Hin und Her. Wir schafften es aber vier Tore zu erzielen und ließen in Hälfte zwei gar nichts mehr hinten zu. Alles in allem ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Die weiteren Ziele nach dem geglückten Saisonstart sind nun im Cup uns gut zu präsentieren und uns in der Meisterschaft im oberen Drittel festzusetzen.“

Im Cup trifft Preitenegg am Dienstag auf St. Michael/Lav. und in der Liga heißt der nächste Gegner Maria Rojach. St. Margareten/Ros. duelliert sich im KFV-Cup als nächstes mit der DSG Ferlach und in der Liga mit dem SV Bad St. Leonhard.

