In Überzahl triumphiert SG Rückersdorf/K. deutlich gegen SV Ruden

Am Freitagabend unterlag der SV Ruden im Zuge der 4. Runde in der 1. Klasse D der SG Rückersdorf / Klopeinersee mit 0:3, nachdem man das Match ab der 18. Minute in Unterzahl zu bestreiten hatte.

Dezimierte Gäste in der Folge chancenlos

SV Union Raiba Ruden schwächte sich schon früh, als Tadej Trdina mit der zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen wurde (18.). Fortan nahmen die Hausherren das Spielgeschehen in die eigene Hand und belohnten sich noch vor dem Seitenwechsel: Sascha Adrian Kremer trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zur Pause wusste SG Rückersdorf / Klopeinersee eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Jan Music brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Heimteams über die Linie (53.), indem er einen Abstauber innerhalb des 16ers in die Maschen bugsierte. Gasper Skrjanec vollendete zum dritten Tagestreffer in der 68. Spielminute. Am Ende stand Rückersdorf / Klopeinersee als Sieger da und behielt mit dem 3:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

SG Rückersdorf / Klopeinersee bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Rückersdorf / Klopeinersee.

Mit drei Zählern aus vier Spielen steht SV Ruden momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte SV Union Raiba Ruden bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Während SG Rückersdorf / Klopeinersee am Freitag, den 25.08.2023 (18:00 Uhr) bei SC Globasnitz gastiert, steht für SV Ruden einen Tag später (19:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit SV St. Margareten/Ros. auf der Agenda.

1. Klasse D: SG Rückersdorf / Klopeinersee – SV Union Raiba Ruden, 3:0 (1:0)

68 Gasper Skrjanec 3:0

53 Jan Music 2:0

38 Sascha Adrian Kremer 1:0

