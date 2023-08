"Give me five": Sittersdorf mit dem Kantersieg bei SV Maria Rojach

Details Sonntag, 20. August 2023 08:04

Am Samstagnachmittag machte der SV ASKÖ Sittersdorf vor fremder Kulisse mit SV Maria Rojach "kurzen Prozess", triumphierte insbesondere dank einer spielfreudigen zweiten Hälfte souverän mit 5:0 und feiert damit einhergehend den zweiten Saison-Vollerfolg.

In Hälfte zwei kommt das "Werkl" ins Laufen

Die ersten Minuten kamen relativ ausgeglichen daher, folgten Halbchancen wie die da, ohne wirklich zwingende Torgefahr zu lancieren. Dann aber schlugen die Gäste eiskalt zu, wenn auch unter Mithilfe eines Gegenspielers: Sebastian Selecov traf ins eigene Tor - 0:1 (14.). Ein Treffer, welchen dem Spielfluss Auftrieb verschaffte. Und unmittelbar nach Wiederbeginn legten die Gäste in kurzer Taktung nach: Manuel Lukas Bergmann vollendete nach einem Angriff über rechts in Topscorer-Manier zum 0:2 (49.), ehe Daniel Michael Rutnig wuchtig das 0:3 markierte (54.). Das 0:4 in Minute 66 durch Daniel Michael, der trocken vollstreckte, sowie das 0:5 durch Pascal Urch (90.) waren dann nur noch Formsache.

Die Hausherren halten weiterhin bei einem Zähler, während Sittersdorf auf sechs Punkte aufstockt.

