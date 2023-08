Globasnitz weiter vorne dabei! Knapper Sieg gegen Rückersdorf

Details Samstag, 26. August 2023 00:57

In der 5. Runde der 1. Klasse D trafen an diesem Freitagabend der SC Globasnitz und die SG Rückersdorf/Klopeinersee aufeinander. Beide Mannschaften konnten einen soliden Saisonstart verzeichnen, mit jeweils neun Punkten nach vier Partien waren sie vorne dabei. An diesem Abend hatte der SC Globasnitz aber die Nase knapp vorne, die Männer aus dem unteren Jauntal besiegten die Gegner aus der benachbarten Gemeinde knapp mit 2:1.

Globasnitz geht in Front

Eigentlich waren es in der Anfangsphase die Gäste aus Rückersdorf, die das Spielgeschehen bestimmten, dennoch war das Heimteam dann das erste, das scorte. Jan Micheu verwandelte in Minute elf zum 1:0. Rückersdorf bekam in der 38. Minute die Möglichkeit auf den Ausgleich durch einen Strafstoß, welcher aber vergeben wurde. So brachten die Gastgeber eine knappe Führung in die Kabinen.

Elfertreffer ist zu wenig

Auch die zweite Hälfte startete mit einem Goal für Globasnitz. Pascal Bierbaumer war der Mann, der sein Team in der 63. Minute weiter in Front brachte. Die Gäste bekamen sieben Minuten später erneut einen Strafstoß zugesprochen, diesmal fand der Ball aber den Weg ins Netz - Christian Krasnik war der Torschütze. Mehr geschah aber in der Schlussphase nicht mehr, Globasnitz verbucht die drei Punkte nach einem knappen Erfolg über Rückersdorf auf sein Konto, das bedeutet vorübergehend Platz drei. Rückersdorf steht am Freitagabend auf Rang vier.

Karl Franz Micheu, Trainer Globasnitz:

"Von Beginn an machten wir uns das Leben mit vielen Fehlpässen selbst schwer. Wir gingen zwar in Führung, wussten aber nicht recht wie. Die Gegner verschossen dann noch einen Elfer. Auch nach der Pause war Rückersdorf die etwas bessere Mannschaft. Zwar war der Sieg glücklich, die drei Punkte nehmen wir aber dennoch sehr gerne mit."

Der nächste Gegner für Globasnitz heißt am kommenden Sonntag St. Margareten/Ros. Einen Tag zuvor trifft die SG Rückersdorf/Klopeinersee noch auf Gallizien.

