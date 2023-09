Tainach schreibt erstmals an! Erster Punkteerfolg über Eitweg

Details Montag, 04. September 2023 10:03

Für den SV Tainach lief es in den ersten Runden der 1. Klasse D überhaupt nicht. In fünf Matches konnte man keinen einzigen Sieg feiern, auch eine Punkteteilung war beim Vorjahreszweiten noch nicht dabei. Aber auch der SV Eitweg kann von keinem gelungenen Saisonstart sprechen. Zwar holte man gleich zum Auftakt drei Zähler gegen Sittersdorf, verlor man danach aber jedes Match. An diesem Samstag trafen die beiden Mannschaften aufeinander und Tainach konnte mit einem 2:0-Erfolg die ersten Punkte der Saison feiern.

Motivierte Tainacher bringen den Ball in Hälfte eins noch nicht im Kasten unter

Als am Samstagnachmittag die Partie in Tainach angepfiffen wurde, war für die Heimelf klar, es muss der erste Dreier der Saison her. Der Vorjahreszweite der 1. Klasse D ist bekanntlich unter seinen Erwartungen in die laufende Spielzeit und wollte demensprechend an diesem Wochenende voll angreifen. Nach kurzem Abtasten übernahmen sie auch das Spielgeschehen und erarbeiteten sich einige Chancen. Vor allem in den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit erhöhte Tainach das Tempo, doch der Ball fand nur einmal den Weg ins Tor – die Entscheidung des Schiris lautete aber Abseits und somit ging es torlos nach 45 Minuten in die Kabinen.

Zwei Standards bringen die Entscheidung

Auch der zweite Durchgang gehörte von Beginn an dem SV Tainach und diesmal konnten sie sich auch mit einem Treffer belohnen. Adel Mujkic verwandelte sieben Minuten nach Wiederanpfiff einen Freistoß sehenswert. In weiterer Folge wurde Eitweg wach und brachte auch einige Tormöglichkeiten aufs Papier. Der passende Abschluss war aber nicht dabei. So bekam Tainach kurz vor Schluss einen Elfer zugesprochen, Robert Blazevic verwertete diesen eiskalt und fixierte die ersten drei Saisonpunkte für die Elf aus Unterkärnten. Somit belegen sie nun den elften Rang, mit der gleichen Punkteanzahl steht der SV Eitweg einen Rang darunter.

Tainach bekommt es nun nächste Woche mit dem Absteiger aus der Unterliga Ost zutun. Auswärts muss man sich gegen den SV Bad St. Leonhard beweisen. Für Eitweg steht ein Heimspiel gegen die SG Rückersdorf/Klopeinersee am Spielplan.

